5 Drama Korea Bertema Time Travel yang Seru untuk Ditonton, Ada Lovely Runner

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bertema time traveler atau perjalanan waktu selalu menarik perhatian penonton dengan alur cerita yang unik dan menegangkan. Menggabungkan elemen fiksi ilmiah, romansa, dan sejarah, drama-drama ini menawarkan pengalaman menonton yang berbeda dari yang lain. Jika Anda penggemar cerita tentang petualangan lintas waktu, berikut adalah beberapa rekomendasi drama Korea bertema time traveler yang wajib ditonton.

1. Lovely Runner (2024)

Usai penayangannya drama ini sukses besar di Korea dan di luar Korea. Drakor yang dibintangi oleh Byeon Woo Seok dan Kim Hye Yoon itu memiliki alur cerita yang sulit ditebak dan membuat penonton penasaran. Selain itu, chemistry kedua pemeran utama itu juga sukses membuat para penonton jatuh hati.

Lovely Runner bercerita tentang seorang perempuan bernama Im Sol yang kembali ke masa lalu setelah mendengar kabar kematian idolanya, Ryu Sun Jae. Dia pun bertekad untuk menyelamatkan vokalis dari grup band Eclipse tersebut. Hal itu dilakukan Im Sol karena dia merasa berhutang budi kepada Ryu Sun Jae yang telah menyemangatinya ketika dia ingin menyerah untuk hidup.

2. Twinkling Watermelon (2023)

Drama tentang time travel yang pertama adalah Twinkling Watermelon. Drama ini bercerita tentang Eun Gyeol, seorang siswa sekolah menengah yang bijaksana melebihi usianya.

Dia tumbuh dengan cepat dan bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk orang tua dan kakak laki-lakinya. Sejak kecil, Eun Gyeol adalah satu-satunya orang di keluarganya yang dapat berbicara dan mendengar. Dia pun bertanggung jawab untuk menghubungkan keluarganya dengan dunia luar.

Orang tua Eun Gyeol ingin anaknya masuk kedokteran. Namun, Eun Gyeol sangat menyukai musik. Suatu hari, dia menemukan dirinya kembali ke tahun 1995, hanya untuk bertemu dengan versi muda ayahnya, Lee Chan, seorang musisi yang bercita-cita tinggi. Tetapi, saat itu ayahnya masih bisa mendengar dan berbicara.

3. A Time Called You (2023)

A Time Called You bercerita tentang seorang perempuan bernama Han Jun Hee yang mengalami masa sulit setelah kematian tragis kekasihnya, Ko Yeon Jun. Setelah satu tahun kematian Ko Yeon Jun, Han Jun Hee yang belum merelakan kekasihnya menerima pemutar kaset sebagai hadiah.

Ketika lagu Seo Ji Won yang berjudul “Gather My Tears” mengalun, Han Jun Hee tiba-tiba kembali ke tahun 1998. Dia terbangun di tubuh doppelgangernya, seorang siswa sekolah menengah bernama Kwon Min Joo. Selain itu, dia juga bertemu dengan Si Heon yang mirip pacarnya.

4. Sisyphus: The Myth (2021)

Rekomendasi selanjutnya adalah drama Sisyphus: The Myth. Mulai dari momen menyenangkan, hingga elemen perjalanan waktu yang dramatis, drama yang tayang tahun 2021 ini hampir memiliki segalanya.

Dalam drama ini, kita akan mengikuti kisah Han Tae Sul yang diperankan oleh Cho Seung Woo, seorang insinyur berbakat dan mencoba mencari tahu tentang pembunuhan kakak laki-lakinya. Plot yang sudah menarik ini semakin membuat penonton pemasaran dengan memperkenalkan karakter dari masa depan.

5. Marry Him if You Dare (2013)

Bagi Anda yang mencari drama time traveler dengan plot romansa, tentu Anda tidak akan bisa menemukan drama yang lebih baik dari Marry Him if You Dare. Berkisah tentang cinta dan pekerjaan orang-orang yang bekerja di stasiun penyiaran.

Seorang wanita yang bekerja sebagai penulis di stasiun penyiaran kembali ke masa lalu dan bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu. Wanita tersebut memberikan nasihat kepada dirinya sendiri di masa lalu. Dibintangi oleh Yoon Eun-Hye, Lee Dong-Gun, Jung Yong-Hwa.

