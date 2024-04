Kesan Song Joong Ki Reuni dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun di Queen of Tears

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Joong Ki menceritakan pengalamannya selama syuting drama Queen of Tears sebagai kameo. Kemunculannya yang singkat tersebut sangat berkesan untuk Song Joong Ki terutama karena itu menjadi momen reuninya dengan Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun.

Dalam video di balik layar yang baru-baru ini dirilis, Song Joong Ki mengungkapkan alasan utamanya bersedia kembali menjadi karakter Vincenzo, kameo di Queen of Tears. "Saya datang ke sini hari ini untuk memberikan dukungan, karena aktris Kim Ji Won sedang bekerja keras di lokasi syuting," kata Song Joong Ki.

Kim Ji Won dan Song Joong Ki memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai rekan kerja. Sebelumnya mereka pernah membintangi drama Descendants of the Sun (2016) dan Arthdal Chronicles (2019). Keduanya juga berada di bawah naungan agensi yang sama, yaitu HighZium Studio.

"Meskipun saya telah mengerjakan banyak proyek bersama Ji Won, rasanya sudah lama sejak saya merasakan energi yang luar biasa darinya di lokasi syuting," ungkap Song Joong Ki.

Song Joong Ki Bersenang-senang di Lokasi Syuting Queen of Tears

Song Joong Ki dan Kim Ji Won dalam drama Queen of Tears episode 8. Foto: Soompi/tvN

Meskipun niat awalnya hanya untuk memberikan dukungan kepada Kim Ji Won, Song Joong Ki ternyata merasakan pengalaman yang menyenangkan selama proses syuting berlangsung. Aktor 38 tahun itu juga terkesan dengan alur cerita yang dihadirkan oleh Queen of Tears.

"Saya mendapati diri saya lebih menikmati proses pengambilan gambar. Drama ini tampaknya memiliki beragam genre yang tercampur, yang membuatnya sangat menyenangkan bagi saya juga. Saya bersenang-senang di lokasi syuting dengan sutradara Jang Young Woo dan Kim Hee Won," ucapnya.

Song Joong Ki Akhirnya Kerja Bareng Kim Soo Hyun

Song Joong Ki dan Kim Soo Hyun juga sebelumnya disatukan dalam drama Will It Snow for Christmas? (2009), ketika mereka masih menjadi pendatang baru. Song Joong Ki mengaku sangat senang bisa beradu akting lagi dengan Kim Soo Hyun setelah sekian lama.

"Sudah lama sejak saya tidak bekerja dengan Soo Hyun, jadi senang bisa bertemu kembali dengannya. Saya terutama menantikan kembalinya Soo Hyun setelah sekian lama absen," kata Song Joong Ki.

Song Joong Ki akan menjadi kameo dalam drama Queen Of Tears yang dibintangi Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won. Foto: Instagram

Song Joong Ki muncul sebagai Vincenzo Cassano dalam Queen of Tears episode 8 yang tayang pada Ahad, 31 Maret 2024. Dia diperkenalkan sebagai pengacara perceraian dari pihak Hong Hae In (diperankan Kim Ji Won). Queen of Tears episode 8 mengalami kenaikan rating hingga mencetak 16,1 persen.

"Sebagai salah satu penonton, saya pastikan untuk menonton dan mendukung Queen of Tears dengan antusias. Terima kasih atas antisipasi dan dukungan Anda untuk Queen of Tears," kata Song Joong Ki.

