Sinopsis Romance in The House, Drama yang Dibintangi oleh Minho SHINee

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming Netflix menghadirkan drama Korea atau drakor terbaru yang berjudul Romance in The House. Ini adalah drama besutan sutradara Kim Da Ye yang dibintangi oleh anggota boy group populer, Minho SHINee.

Merupakan karya dari penulis skenario Kim Young Yoon, serial ini mengusung genre melodrama, keluarga, dan romantis. Dikenal juga dengan judul Family X Melo, drama ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Di antaranya adalah Ji Jin Hee, Kim Ji Soo, Son Na Eun, dan Yoon San Ha.

Diisi oleh deretan pemeran papan atas, Romance in The House berhasil menduduki peringkat ketiga Netflix dalam daftar 10 Acara TV Teratas di Indonesia, sejak tayang perdana pada 10 Agustus 2024. Lantas, bagaimana sebenarnya sinopsis Romance in The House yang dibintangi oleh Minho SHINee itu? Berikut rangkuman informasinya.



Sinopsis Romance in The House

Romance in The House menceritakan kisah seorang pria bernama Byeon Moo Jin yang menikah dengan Geum Ae Yeon. Mereka lalu memiliki seorang putri yang bernama Byeon Mi Rae, dan seorang putra bernama Byeon Hyeon Jae.

Sejak awal pernikahannya, Byeon Moo Jin mencoba berbagai usaha dan bisnis untuk menafkahi keluarganya. Tetapi semua itu gagal dan berujung pada kebangkrutan. Keluarganya tidak dapat menerimanya lagi, dan mereka memutuskan hubungan dengan Moo Jin. Namun setelah melalui perceraian, Geum Ae Yeon mengalami kesulitan membesarkan kedua anaknya sendirian.

Setelah 11 tahun berlalu, kini Ae Yeon bekerja paruh waktu di sebuah pasar besar. Putri dan putranya juga sudah dewasa. Byeon Mi Rae ingin menjadi orang yang dapat diandalkan ibunya. Dia bekerja sebagai MD di sebuah pasar besar dan mencari nafkah untuk keluarga. Sementara itu, Byeon Hyun Jae justru menjadi pembuat onar dalam keluarga.

Suatu hari, Byeon Moo Jin muncul di hadapan keluarganya sebagai pemilik bangunan vila tempat mereka tinggal. Byeon Moo Jin berharap untuk bersatu kembali dengan mantan istrinya tercinta, Geum Ae Yeon. Dia bahkan mencoba merayu Ae Yeon kembali.

Namun, usaha Moo Jin mengalami rintangan karena Mi Rae sangat menentang ide ayahnya. Dia tidak ingin ibunya kembali bersama dengan ayahnya. Sedangkan, adiknya Hyun Jae sangat mendukung upaya ayahnya untuk berbaikan.

Di sisi lain, Mi Rae terlibat dengan Nam Tae Pyeong. Ia pernah menjadi anggota tim taekwondo nasional dan sekarang bekerja sebagai keamanan di toko yang sama dengan Mi Rae. Ia menyembunyikan identitas aslinya dan fakta bahwa ayahnya adalah pemilik toko tersebut.



Tentang Drama Romance in The House

Judul: Romance in The House

Judul lain: Family X Melo, Gajok X Melo, Molrohause, Melo House

Genre: Drama, Romantis, Keluarga, Melodrama,

Tanggal rilis: 10 Agustus 2024

Tempat tayang: JTBC, TVING, Netflix

Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

Jumlah episode: 12 episode

Durasi per episode: 60 menit

Sutradara: Kim Da Ye

Penulis skenario: Kim Young Yoon

Bahasa: Korea

Negara asal: Korea Selatan

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain Romance in The House

Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Ji Jin Hee sebagai Byeon Moo Jin

2. Kim Ji Soo sebagai Geum Ae Yeon

3. Son Na Eun sebagai Byeon Mi Rae

4. Choi Min Ho sebagai Nam Tae Pyeong

5. Yoon San Ha sebagai Byeon Hyun Jae

6. Jung Woong In sebagai Nam Chi Yeol

7. Kim Young Jae sebagai O Jae Geol

8. Yang Jo Ah sebagai An Jeong In

9. Jung Suk Yong sebagai Jang Chun Sik

10. Kim Do Hyun sebagai Lee Jeong Hyeok

11. Hwang Bo Ra sebagai Yoo Se Ri

12. Kim Gi Cheon sebagai Choi Dong Jin

13. Park Chul Min sebagai Park Byeong Hun

