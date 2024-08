Rekomendasi Drama Korea Bertema Time Travel Kerajaan yang Bisa Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bertema time travel selalu menarik perhatian, terutama ketika dikombinasikan dengan latar belakang kerajaan. Genre ini menghadirkan alur cerita yang menarik di mana tokoh utama terlempar ke masa lalu atau masa depan, biasanya ke zaman kerajaan, menghadapi tantangan besar, romansa yang rumit, dan intrik politik yang memikat. Berikut adalah beberapa rekomendasi drama Korea bertema time travel kerajaan yang wajib ditonton.

1. The Story Of Park's Marriage Contract (2023)

Diadaptasi dari web novel, The Story of Park's Marriage Contract mengikuti kisah pernikahan kontrak antara pewaris konglomerat Kang Tae Ha (Bae In Hyuk) dan Park Yeon Woo (Lee Se Young), yang berasal dari Dinasti Joseon. Wanita dari Dinasti Joseon itu melakukan perjalanan waktu ke tahun 2023 setelah dilempar orang tak dikenal ke dalam sumur dan suaminya yang mirip Tae Ha dibunuh.

2. Mr. Queen (2020)

Jiwa pria dari masa moderen, Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) terjebak dalam tubuh Kim So Young (Shin Hye Sun). Masalahnya, Kim So Young adalah seorang ratu di masa Joseon.

Kim So Young sudah dijodohkan dengan Lee Won Bum (Kim Jung Hyun) atau Raja Cheoljong. Di masa itu, konflik perebutan kekuasaan sedang memanas. Meskipun terlihat lembut, sebetulnya Raja Cheoljong memiliki sisi misterius dalam dirinya. Pergolakan terjadi tidak hanya pada jiwa Jang Bong Hwan di tubuh Kim So Young tapi juga pada keadaan di sekitar kerajaan.

3. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

Dikutip dari Asian Wiki, drama ini adalah salah satu drama bertema time travel kerajaan yang paling populer. Cerita berpusat pada seorang wanita bernama Go Ha-jin dari abad ke-21 yang secara misterius terlempar ke masa Dinasti Goryeo dan terbangun dalam tubuh seorang wanita bangsawan bernama Hae Soo.

Di sana, ia terjebak dalam konflik politik dan persaingan antara para pangeran untuk merebut takhta. Seiring berjalannya waktu, Hae Soo menjalin hubungan yang rumit dengan beberapa pangeran, terutama Wang So, yang dikenal sebagai Pangeran Keempat yang penuh misteri. Drama ini diperankan oleh IU, Lee Joon-gi, Kang Ha-neul, Baekhyun, dan maish banyak lainnya.

4. Rooftop Prince (2012)

Rooftop Prince mengisahkan tentang Putra Mahkota Lee Gak dari Dinasti Joseon yang melakukan perjalanan waktu ke masa depan bersama dengan tiga pengikutnya untuk menyelidiki kematian misterius istrinya.

Mereka tiba di Seoul modern dan bertemu dengan seorang wanita yang sangat mirip dengan mendiang putri mahkota. Drama ini menggabungkan elemen komedi, misteri, dan romansa, saat Lee Gak mencoba mengungkap kebenaran di balik kematian istrinya sambil beradaptasi dengan kehidupan modern. Diperankan oleh Park Yoo-Chun, Han Ji-Min, Lee Tae-Sung, dan Jung Yu-Mi.

5. Queen In-hyun's Man (2012)

Drama ini menceritakan tentang Kim Boong-do, seorang sarjana dari era Dinasti Joseon yang setia kepada Ratu In-hyun. Kim Boong-do secara ajaib melakukan perjalanan waktu ke masa depan, tepatnya ke tahun 2012.

Di zaman yang berbeda ia bertemu dengan seorang aktris bernama Choi Hee-jin, yang sedang memerankan Ratu In Hyun dalam sebuah drama. Keduanya kemudian menjalin hubungan romantis yang diwarnai oleh perbedaan waktu dan tantangan untuk menjaga hubungan mereka di tengah intrik politik yang membayangi.

YOLANDA AGNE | MITRA TARIGAN

