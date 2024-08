Profil dan Usia Asli Para Pemain Drakor Love Next Door

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menginjak bulan Agustus, drama Korea Love Next Door menjadi salah satu tayangan yang mendapat perhatian para penggemar drama korea. Drakor yang dijadwalkan tayang mulai 17 Agustus, menampilkan sejumlah aktor dan aktris papan atas Korea Selatan, seperti Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, dan Yun Ji On.

Drakor Love Next Door dibintangi sejumlah seniman peran yang cukup populer. Meski nuansa drakor ini menggambarkan muda mudi, namun ternyata dibintangi para pemain yang berumur 30 tahun keatas. Dilansir dari berbagai sumber, inilah para bintang dan usia mereka:

Jung Hae In

Jung Hae In memulai karir aktingnya di panggung drama musikal saat masih di perguruan tinggi. Debutnya di industri hiburan dimulai pada tahun 2013 melalui video musik "Moya" oleh AOA Black. Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi drama While You Were Sleeping pada tahun 2017, di mana ia berakting bersama Bae Suzy dan Lee Jong Suk sebagai pemeran pendukung.

Kesuksesan drama tersebut mengantarkan Jung Hae In ke puncak popularitas. Ia kemudian mendapatkan peran utama pertamanya dalam drama Something In the Rain pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, ia juga berperan dalam film Tune In For Love, beradu akting dengan aktris Kim Go Eun, di bawah arahan sutradara Jung Ji Woo. Film tersebut dirilis pada 28 Agustus 2019. Saat ini, Jung Hae In berusia 36 tahun, namun pesonanya tetap membuatnya menjadi salah satu aktor paling dicari di Korea Selatan.

Jung So Min

Jung So Min memulai debutnya pada tahun 2010 melalui serial Bad Guys. Namanya mulai dikenal ketika ia mendapatkan peran utama sebagai Oh Ha Ni dalam drama Playful Kiss. Sejak saat itu, Jung So Min telah membintangi banyak program televisi dan film. Pada tahun 2011, ia meraih Penghargaan Bintang Baru di Festival Model Asia keenam.

Karirnya semakin bersinar ketika ia memenangkan penghargaan Pendatang Baru Terbaik dalam kategori komedi di Penghargaan Hiburan MBC ke-12 pada tahun 2012. Pada tahun 2016, ia juga meraih Penghargaan Pasangan Terbaik bersama Lee Kwang Soo untuk penampilannya dalam The Sound of Your Heart di KBS Entertainment Awards ke-15. Setahun kemudian, pada 2017, Jung So Min menerima banyak nominasi untuk perannya dalam drama My Father is Strange. Saat ini, aktris berbakat ini berusia 35 tahun, dan terus menjadi salah satu bintang papan atas di industri hiburan Korea Selatan.

Kim Ji Eun

Kim Ji Eun memulai karirnya di industri hiburan pada tahun 2016 sebagai model untuk Bacchus-F. Ia mendapatkan peran pertamanya di dunia film pada tahun 2019 dalam Long Live the King. Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi drama thriller spionase MBC, The Veil, pada tahun 2021, di mana ia berperan sebagai agen NIS.

Karirnya terus menanjak ketika ia membintangi drama Again My Life dan One Dollar Lawyer pada tahun 2022. Prestasinya semakin diakui ketika pada tahun 2023, ia berhasil menempati peringkat ke-13 dalam daftar tahunan Forbes Korea Power Celebrity 40. Kim Ji Eun juga pernah menerima penghargaan Aktris Luar Biasa untuk perannya di One Dollar Lawyer dan Aktris Pendatang Baru Terbaik dari perannya di The Veil. Saat ini, Kim Ji Eun berusia 30 tahun, dan terus menjadi salah satu bintang muda yang bersinar di industri hiburan Korea Selatan.

Yoon Ji On

Yoon Ji On, yang juga dikenal sebagai Yun Ji On, lahir pada 19 Mei 1990, dan saat ini berusia 34 tahun. Ia telah membintangi sejumlah produksi populer, termasuk Serendipity's Embrace (2024), The Player 2: Master of Swindlers (2024), My Lovely Liar (2023), Dream (2023), Tomorrow (2022), Jirisan (2021), The Witch's Diner (2021), You Are My Spring (2021), Monthly Magazine Home (2021), dan OK! Madam (2020).

Selain itu, Yoon Ji On juga tampil dalam drama televisi seperti Modern Girl (2020) sebagai Nam Woo Jin, serta Understanding of Electric Shock (2019) sebagai Park Kang Sol. Dengan portofolio yang kaya dan beragam, ia terus menunjukkan bakatnya di dunia akting dan menjadi salah satu aktor yang diperhitungkan di industri hiburan Korea Selatan.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | KHUMAR MAHENDRA | ANDIKA DWI

