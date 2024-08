Keberanian Jang Dong Yoon Melawan Perampok Membawanya ke Industri Hiburan Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Jang Dong Yoon sedang menjadi perbincangan karena kemungkinan besar akan membintangi drama Korea terbaru berjudul The Mantis. Dilansir dari My Drama List, Jang Dong Yoon telah dipilih untuk memerankan karakter detektif polisi dalam adaptasi Korea dari serial Prancis The Mantis (La Mante) yang tayang pada 2017.

Jika Jang Dong Yoon menerima tawaran untuk bergabung dalam The Mantis, peran ini akan menjadi tantangan baru bagi kariernya.Dilansir dari Asianwiki, Drama Korea ini bercerita tentang seorang polisi yang bekerja sama dengan ibunya, seorang mantan pembunuh berantai, untuk menangkap pelaku pembunuhan baru. Hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait tanggal tayang dan saluran yang akan menayangkan drama tersebut:

Profil Jang Dong Yoon

Jang Dong Yoon adalah seorang aktor Korea Selatan yang berada di bawah naungan BH Entertainment. Popularitasnya mulai meroket sejak insiden heroik yang terjadi pada 2015, ketika ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Hanyang.

Dilansir dari Mydramalist, suatu hari, Jang Dong Yoon menunjukkan keberaniannya dengan menghadapi seorang perampok bersenjata di sebuah toko swalayan di Distrik Gwanak, Seoul. Berkat tindakan cepat dan cerdasnya, pelaku berhasil ditangkap. Aksinya tersebut mendapat penghargaan dari Kepolisian Metropolitan Seoul, yang membuatnya menjadi sorotan media dan memicu minat dari berbagai agensi hiburan.

Setelah menyelesaikan wajib militernya dari Mei 2012 hingga Februari 2014, Jang Dong Yoon memulai karier aktingnya pada 2016 melalui web drama Naver berjudul Women at a Game Company. Debutnya di layar kaca ini diikuti dengan tawaran peran dalam berbagai proyek lainnya, termasuk peran suara pertamanya dalam film animasi Chun Tae Il yang dirilis pada Desember 2021.

Karier Jang Dong Yoon semakin cemerlang dengan membintangi sejumlah drama populer. Pada 2017, ia mendapatkan peran penting dalam drama sekolah Solomon’s Perjury di JTBC.

Drama tersebut kemudian membawanya pada ketenaran melalui peran dalam School 2017. Dalam drama kali ini, ia berperan sebagai Song Dae-hwi, seorang siswa berprestasi yang menghadapi berbagai konflik di sekolah.

Kesuksesan ini diikuti dengan perannya dalam drama epik Mr. Sunshine yang dibintangi oleh Lee Byung-hun dan Kim Tae-ri. Dalam drama ini, Jang Dong Yoon memerankan Jun-young, seorang bangsawan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Korea.

Ketenarannya semakin meningkat saat ia membintangi The Tale of Nokdu bersama Kim So-hyun, di mana ia berperan sebagai Jeon Nok-du, seorang pria yang harus menyamar sebagai wanita demi mengungkap asal-usulnya.

Selain drama, Jang Dong Yoon juga berani menjajal genre film yang berbeda. Dalam film Project Wolf Hunting yang dirilis pada 2022, ia memerankan karakter yang jauh berbeda dari peran-peran sebelumnya, membuktikan kemampuan aktingnya di berbagai genre.

Dikutip dari SCMP, meskipun pernah terlibat dalam drama kontroversial Joseon Exorcist, Jang Dong Yoon terus melanjutkan kariernya dengan berbagai proyek lainnya.

Kemudian 2023 menjadi tahun yang sibuk baginya, dengan penampilan dalam beberapa drama dan film yang mendapat perhatian besar, termasuk Daily Dose of Sunshine, My Man Is Cupid, dan Like Flowers in Sand.

Dengan latar belakang yang kuat dan pribadi yang menginspirasi, Jang Dong Yoon telah membuktikan dirinya sebagai salah satu aktor muda paling berbakat dan serba bisa di industri hiburan Korea Selatan.

