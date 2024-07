4 Drama Korea yang Mengantarkan Park Bo Gum Raih Penghargaan Bergengsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam industri hiburan Korea, selalu digelar sejumlah acara penghargaan bergengsi untuk membidik aktor dan aktris potensial di masa depan. Para seniman ini mendapat penghargaan karena kehebatan akting baik dalam film atau drama Korea.

Park Bo Gum adalah salah satu seniman peran potensial di masa depan untuk meneruskan karirnya. Ia memulai debut akting pada tahun 2011 silam melalui film bergenre thriller bertajuk Blind. Sepanjang kariernya, 4 drama Korea ini berhasil mengantarkan Park Bo Gum memperoleh penghargaan bergengsi, berikut ulasannya:

1. Hello Monster

Dibintangi oleh Jang Nara, Seo In Guk, hingga Park Bo Gum drama romansa ini menceritakan kehidupan para detektif yang berusaha mengungkapkan misteri pada sejumlah kasus kriminal. Dikutip dari Asian Wiki, pemeran utama Lee Hyun (Seo In Guk) adalah detektif genius tetapi kehilangan ingatannya, ia kembali ke Korea untuk menstimulasi ingatannya agar pulih.

Sedangkan Cha Ji An (Jang Nara) memiliki masa lalu kelam di mana ayahnya terbunuh secara misterius. Sebagai pendatang baru Park Bo Gum memiliki peran sebagai Lee Min yang merupakan teman dekat Lee Hyun, berkat aktingnya yang mumpuni dari drama ini Bo Gum memboyong KBS Drama Awards kategori Best Supporting Actor dan Popularity Actor Award.

2. Reply 1988

Pencinta drama yang hangat akan kekeluargaan dan persahabatan patut untuk menyaksikan drama Reply 1988. Mengisahkan 6 orang sahabat, Park Bo Gum berperan sebagai Taek yang putus sekolah tetapi hebat dalam memainkan game Go. Ia dikelilingi kawannya yang baik mulai dari Duk-Sun, Jung-Hwa, Sunwoo, dan Dongryong.

Masing-masing memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda tetapi masih bisa hidup rukun dan menyempatkan waktu untuk bermain bersama. Lagi Park Bo Gum memboyong prestasi sebagai aktor baru terbaik dari APAN Star Awards 2016 lalu.

3. Love in the Moonlight

Kisah cinta putra mahkota dengan seorang gadis yang menyamar menjadi pria menjadi unsur yang menarik dari drama bertema kerajaan ini. Dinukil dari mydramalist, kisahnya diambil dari web novel berjudul Moonlight karya Yoon Yi-soo. Hong Sam-nom yang diperankan Kim Yoo Jung melakukan penyamarannya sebagai laki-laki untuk menyelematkan keluarganya. Ia ingin bekerja tenang di istana tanpa diganggu siapapun. Tanpa dinyana peremuannya dengan putra mahkota Lee Young (Park Bo Gum) menciptakan kisah cinta di antara keduanya.

Dalam drakor ini Park Bo Gum yang berhasil membangun kemistri dengan baik bersama Kim Yoo Jung berhasil memboyong penghargaan best couple, netizen award, dan best actor dari KBS Drama Awards 2016. Sedangkan dari BaekSang Arts Awards 2017 ia juga mendapat penghargaan kategori most popular actor.

