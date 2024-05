Yoona SNSD Jadi Pemeran Utama Film Pretty Crazy, Begini Kiprahnya di Dunia Seni Peran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Yoona SNSD menjadi pemeran utama dalam film Pretty Crazy bersama Ahn Bo Hyun. Film tersebut dijadwalkan akan tayang pada musim panas tahun ini. Ia akan memerankan karakter Jung Seon Ji. Film ini pertama kali merilis poster pertamanya di Cannes Film Festival 2024. Pretty Crazy dijadwalkan tayang pada musim panas 2024.

Dikutip dari Kpopchart, dalam poster film Korea tersebut, yang dirilis terlihat Yoona dengan rambut diikat ke belakang nampak sedang menunduk dan melihat tajam ke arah Ahn Bo Hyun. Adapun dalam stil cut film Pretty Crazy, Yoona nampak tampil dengan make up tidak biasa, sambil minum botol dengan tangan yang dilipat dan ekspresi cuek. Sedangkan Ahn Bo Hyun terlihat berdiri di sampingnya secara canggung sambil memegangi botol minum Yoona.

Pada film ini, Lim Yoona akan berperan sebagai Jung Seon Ji. Seorang perempuan yang memiliki rahasia besar yang bahkan tidak disadari oleh dirinya sendiri, yaitu memiliki kutukan yang menyebabkan dirinya berubah menjadi 'evil' di malam hari.

Lalu suatu hari, Seon Ji berpapasan dengan Gil Gu, seorang tetangga atas rumahnya yang pengangguran. Setelah itu, Gil Gu bekerja sebagai pendamping Seon Ji saat malam hari dan seiring berjalannya waktu akan membantu memecah kutukan pada Seon Ji.

Dilansir dari My Drama List, sebelumnya drama ini telah melakukan syuting pada Mei hingga Agustus 2022. Namun mengalami beberapa kali kesulitan mulai dari pengunduran waktu perilisan hingga perubahan beberapa kali judul.

Film ini disebut-sebut sebagai bukti kemampuan Yoona. Aktris tersebut memang identik seabgai penyanyi. Sejak kecil ia dilatih keterampilan bernyanyi dan menyanyi. Dilansir dari My Drama List, wanita kelahiran Seoul, Korea Selatan, pada 30 Mei 1990 itu dibesarkan hanya oleh ayahnya, bersama kakak perempuannya. Yoona terpilih dalam SM Saturday Open Casting Audition tahun 2002 dan mulai berlatih dengan trainee lainnya di bawah naungan SM Entertainment di bidang akting, menyanyi, dan menari.

Dia berlatih dengan SM selama 5 tahun, setelah itu dia bergabung dan memulai debutnya di bawah Girls' Generation. Dia lulus dari SMA Daeyoung pada 2009 dan kuliah di Universitas Dongguk dengan sesama anggota, Seohyun, menerima gelar di bidang Teater pada 2015. Yoona menjadi mahasiswa berprestasi dengan mendapatkan Lifetime Achievement Award dari universitas tersebut.

Yoona memulai debutnya sebagai penyanyi bersama dengan Girls' Generation pada 5 Agustus 2007. Ia telah debut lebih dulu sebagai aktris, sebelum debutnya di Girls Generation, dalam drama Korea tahun 2007, 9 Ends, 2 Outs.

Pada 2018, sub-unit kedua Girls Generation, Oh!GG, memulai debutnya dengan anggota Yoona, Taeyeon, Hyoyeon, Sunny, dan Yuri. Selain berkarier dalam grup, Yoona juga debut solo. Album solo pertama Yoona adalah mini album Cina, Blossom yang dirilis pada 4 Agustus 2016 dengan tiga lagu: Red Bean, A Little Happiness dan The Moon Represents My Heart.

Sedangkan Album solo Korea pertama Yoona adalah album mini pertamanya, A Walk to Remember, yang setelah dirilis pada 30 Mei 2019, berhasil menduduki peringkat 3 di Gaon Album Chart Korea Selatan.

Terjunnya Yoona ke dunia akting dimulai pada tahun 2007. Dikutip dari Girls Generation, Yoona memulai debut aktingnya pada 2007 dengan peran kecil dalam drama MBC Two Outs in the Ninth Inning, di mana ia memerankan Shin Joo-young. Kemudian Yoona pada 2008 tampil sebagai cameo dalam drama, Unstoppable Marriage dan Woman of Matchless Beauty.

Dia juga berakting di You are My Destiny (2008-2009), Cinderella Man (2009), Love Rain (2012), Prime Minister and I (2013-2014). Kariernya semakin sukses dengan peran yang lebih besar, pada 2015, dia menjadi cameo di drama My First Time sebagai dirinya sendiri.

Dia menjadi pemeran utama dalam drama Korea The K2 (2016) drama Cina, God of War, Zhao Yun (2016), The King in Love (2017), Hush (2020-2021), Big Mouth (2022) dan King the Land (2023).

