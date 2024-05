Dikonfirmasi SBS Jadi Anggota Sementara Running Man, Ini Profil Kang Hoon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar yang lama mengikuti variety show, Running Man, tentunya sudah mengetahui bahwa para anggota sempat membahas penerapan sistem anggota sementara.

Dikutip dari Antaranews, tim produksi stasiun televisi Korea Selatan SBS mengonfirmasi bahwa aktor Kang Hoon bakal jadi anggota sementara pertama yang bergabung dalam variety show ini. Tim produksi juga merilis foto grup Kang Hoon dan anggota Running Man di akun Instagram @sbs_runningman_sbs.

Baca Juga: Mengenal Kang Hoon Anggota Sementara Running Man

"Congratulations. Invitation for lease member Kang Hoon. Recruiting!! My youngest, thank you in the future. Please take me off," tulis akun @sbs_runningman_sbs, pada Rabu, 15 Mei 2024.

Sebelumnya, Kang Hoon sudah tampil di Running Man sebanyak enam kali dan mampu mengesankan para anggota serta tim produksi lewat pesonanya yang unik. Penampilan perdana Kang Hoon sebagai anggota sementara dapat disaksikan pada episode terbaru yang tayang pada 26 Mei 2024 pukul 18.15 waktu Korea Selatan (KST).

Dengan keluarnya aktris Jeon So Min dari program tersebut, Running Man menjadi beranggotakan enam orang termasuk Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo, Kim Jong Kook, HaHa, Ji Suk Jin, dan Yang Se Chan.

Profil Kang Hoon

Dilansir dari laman MyDramaList, aktor kelahiran 23 Mei 1991 ini memulai debutnya di bawah naungan JYP Entertainment. Kang Hoon pertama kali memulai karirnya dengan berperan dalam film pendek berjudul Picnic (2014).

Aktor berzodiak gemini ini sempat menempuh pendidikan tinggi di Suwon University jurusan Teater dan Film. Kang Hoon mulai dikenal karena perannya dalam drama sejarah, The Red Sleeve (2021) dan The Secret Romantic Guesthouse (2023).

Ia pun sempat memenangkan penghargaan sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik di ajang penghargaan MBC 2021. Dilansir dari asianwiki.com, pemilik akun instagram @khoonyy ini juga sempat memainkan peran dalam serial drama lainnya, antara lain To My Haeri (2024) sebagai Kang Joo-Yeon, A Time Called You (2023) sebagai Jung-In-Gyu, Little Women (2022) sebagai Ha Jong-Ho, dan You Are My Spring (2021) sebagai Kang Tae-Jeong.



Jeon So Min Hengkang dari Running Man

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jeon So Min mengundurkan diri dari variety show Running Man. Aktris Korea Selatan itu sudah enam tahun bersama acara itu. Jeon So Min akan menjalani syuting terakhirnya pada Senin, 30 Oktober 2023.

Setelah berdiskusi dengan anggota Running Man dan tim produksi serta agensi, akhirnya disepakati Jeon So Min keluar. Ia membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga demi aktivitas aktingnya.

Jeon So Min sendiri lahir pada 7 April 1986. Ia aktris dan model yang bernaung di bawah naungan King Kong By Starship, dikutip dari MyDramaList. Ia memulai debutnya pada 2004 di acara komedi MBC berjudul Miracle. Pada 2006, ia memulai debut layar lebar melalui film Cinderella. Ia mendapat peran utama pertamanya dalam serial televisi MBC 2013 Princess Aurora.

Penampilannya yang terkenal ketika membintangi drama Tomorrow Victory, drama komedi romantis 1% of Anything, dan film thriller medis Cross. Selain memiliki kemampuan akting dan model, So Min juga menerbitkan buku pertamanya yang berjudul You Can Call Me After a Drink pada 2020.

Pada April 2017 Jeon So Min bersama dengan Yang Se Chan bergabung sebagai pemeran tetap dari variety show Korea Selatan Running Man.

MICHELLE GABRIELA | ANTARA | YOLANDA AGNE | MARVELA

Pilihan editor: Jawaban Lee Sun-bin Saat Ditanya Soal Rencana Menikah dengan Lee Kwang-soo