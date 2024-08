Shin Hye Sun Akan Perankan Penderita Kepribadian Ganda di Drakor To My Hyeri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah drama Korea tentang gangguan kepribadian akan tayang pada 23 September 2024 nanti. Berjudul To My Hyeri, drakor itu akan dibintangi Shin Hye Sun, Lee Jin Wook, Shin Hye Sun. To My Hae Ri. Dilansir dari Soompi, drakor ini menceritakan kisah seorang wanita yang menderita gangguan kepribadian disosiatif yang disebabkan oleh hilangnya saudara laki-lakinya dan perpisahan dari hubungan jangka panjangnya. Drama Korea ini akan menunjukkan bagaimana orang-orang menghadapi rasa sakit mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Asianwiki, dalam drakor ini, Shin Hye Sun berperan sebagai wanita yang memiliki gangguan kepribadian ganda dalam satu tubuh. Ia terkadang merasa menjadi Joo Eun Ho sekaligus menjadi Joo Hye Ri.

Bintang lainnya adalah Lee Jin Wook sebagai Jung Hyeon O, Kang Hoon sebagai Kang Joo Yeon, Jo Hye Joo sebagai Baek Hye Yeon, Fila Lee sebagai Moon Su Jeong, Kang Sang Jun sebagai Moon Ji On, Jeon Bae Soo sebagai Kim Shin Joong, serta Choi Soo Min.

Joo Eun Ho adalah seorang penyiar yang kurang terkanal meski punya pengalaman 14 tahun. Dia berjuang untuk mendapatkan kesempatan agar namanya dikenal oleh publik. Dia juga memiliki kepribadian lain dalam dirinya karena luka yang dalam di hatinya. Kepribadiannya yang lain adalah Joo Hye-Ri. Kepribadiannya yang lain sangat positif dan bekerja sebagai petugas parkir.

Joo Eun Ho menderita gangguan kepribadian disosiatif karena rasa berutang budi kepada adik laki-lakinya yang bahkan tidak disadarinya. Saat menjadi Eun Ho, ia jatuh cinta pada Hyeon Oh, pria dingin yang tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya. Saat ia menjadi Hye Ri juga jatuh cinta pada orang yang sama. Saat ia bertukar emosi dengan dua pria, ia menghadapi luka-lukanya sendiri.

Jung Hyeon Oh adalah mantan pacar Joo Eun Ho dan mereka berpacaran cukup lama, tetapi putus. Ia menjadi penyiar bintang segera setelah bergabung dengan stasiun penyiaran dan ia adalah penyiar yang paling disukai oleh publik, tetapi ia juga membawa luka yang tersembunyi di benaknya yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapa pun. Entah bagaimana, Joo Eun Ho dan Jung Hyeon Oh bersatu kembali dan saling membantu menyembuhkan luka masing-masing.

Kang Joo Yeon (Kang Hoon) menjadi jangkar untuk memenuhi keinginan mendiang saudaranya, pendiam dan acuh tak acuh terhadap wanita. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama dan atas khusus laki-laki serta akademi militer, ia kurang berpengalaman dalam berinteraksi dengan wanita dan, karena sifatnya yang tidak ramah, kesulitan bersosialisasi dengan rekan-rekan wanitanya.

