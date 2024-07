Mengenal Acara TV My Name is Gabriel yang Dibintangi Park Bo Gum dan Ji Chang Wook

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua aktor asal Korea Selatan, yakni Park Bo Gum dan Ji Chang Wook berpartisipasi dalam acara televisi (tv) terbaru dari JTBC bertajuk My Name is Gabriel.

Program ini direncanakan akan berjumlah 14 episode dan telah tayang sejak 21 Juni 2024. Adapun penggemar dapat menyaksikannya secara legal di platform streaming Hulu.

Acara ini dibuat di bawah arahan sutradara Kim Tae Ho yang sebelumnya populer melalui program Infinite Challenge.

Kini, Kim Tae Ho kembali membuat variety show terbarunya dengan menggandeng sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Di antaranya adalah Park Bo Gum, Ji Chang Wook, Yeom Hye Ran, dan Dex.

Program My Name is Gabriel ini sendiri memiliki konsep yang hampir mirip dengan acara spesial dari Infinite Challenge, yakni Life of Other. Selain itu, Indonesia juga pernah memiliki acara serupa bertajuk ‘Jika Aku Menjadi’ yang ditayangkan di salah satu televisi swasta.

Berikut rangkuman informasi mengenai acara tv My Name is Gabriel yang dibintangi oleh Park Bo Gum dan Ji Chang Wook itu.

Tentang Acara My Name is Gabriel

My Name is Gabriel adalah acara variety show baru di mana para pemerannya merasakan kehidupan sebagai orang lain di luar negeri selama 72 jam. Mereka harus beradaptasi dalam identitas baru di mana tak seorang pun mengenal mereka.

Acara ini tayang setiap hari Jumat pukul 22:30 waktu Korea Selatan (KST) di saluran JTBC dan platform streaming hulu.

Sebelumnya, acara ini tayang pukul 20:50 KST, namun pindah jam tayang karena berbarengan dengan acara tv dari produser Na Young Suk, “Jinny’s Kitchen 2,” yang tayang di saluran tvN. Karena itu, sejak episode ketiga yang tayang pada 5 Juli lalu, My Name is Gabriel tayang mulai pukul 22:30 KST.

Melansir dari Soompi, acara ini dirancang secara unik melalui AI Gabriel untuk mengetahui kehidupan paling tepat para pengisi acara berdasarkan hasil wawancara mereka.

Analisis AI Gabriel pun membangkitkan rasa ingin tahu tentang kehidupan seperti apa yang akan disandingkan dengan setiap bintang di antara delapan miliar penduduk dunia.

Program ini akan dipandu oleh pembacara acara Defconn, Lee Hae Ri, dan Kang Min Kyung. Sedangkan, para anggota pemerannya adalah Park Myung Soo, Park Bo Gum, Ji Chang Wook, Yeom Hye Ran, Hong Jin Kyung, Dex, dan Gabee.

Park Bo Gum akan menjalani kehidupan dengan identitas baru di Kota Dublin, Irlandia. Sementara itu, Park Myung Soo akan beradaptasi dengan lingkungan baru sebagai orang lokal di Chiang Mai, Thailand.

Kemudian Ji Chang Wook akan bepergian ke Guadalajara, Meksiko, sedangkan Yeom Hye Ran menjalani 72 jam kehidupan baru di Chongqing, Tiongkok.

Mengusung genre petualangan, hidup dan dokumenter, program berbentuk reality show serta travel show ini tayang setiap hari Jumat dengan durasi selama dua jam.

Terdiri dari 14 episode, program ini dijadwalkan akan mengakhiri penayangan terakhirnya pada 20 September mendatang.

RADEN PUTRI

