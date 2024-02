Daftar Drakor Romantis yang Tayang Februari 2024, Ada Branding in Seongsu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menonton film atau serial drama bisa menjadi salah satu cara untuk menghabiskan waktu luang. Salah satu tayangan yang kini populer dan banyak digandrungi masyarakat adalah drama Korea atau drakor. Sedangkan, drakor romantis menjadi genre yang memiliki tempat khusus di hati para penggemar drama asal Negeri Ginseng tersebut.

Di sepanjang Februari 2024 ini, ada sejumlah drakor romantis yang akan dirilis. Drama-drama ini akan dibalut dengan berbagai genre lain, seperti komedi, thriller, dan fiksi ilmiah atau sci-fi.

Lantas, apa saja daftar drakor romantis yang tayang Februari 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Branding in Seongsu

Drakor romantis yang tayang pada Februari 2024 pertama adalah Branding in Seongsu. Drama ini telah memulai penayangan episode pertamanya pada 5 Februari 2024. Dibintangi oleh Kim Ji Eun, Lomon, Yang Hye Ji, dan Kim Ho Young, Anda dapat menyaksikan drama ini secara legal di platform streaming U+ Mobile TV dan Viu.

Drama ini mengangkat kisah romansa antara bos dan karyawan magang. Cerita berfokus dua tokoh utama Kang Na Eun, kepala tim pemasaran muda yang gila kerja dan So Eun Ho, pemagang tertua. Keduanya terlibat sebuah insiden yang mengubah hidup mereka dalam semalam.

2. Mina, You Changed Your Profile Picture Again

Mina, You Changed Your Profile Picture Again adalah drama romantis yang menggambarkan kehidupan cinta seorang pekerja kantoran berusia 20-an, Lee Mina. Dikutip dari Trakt.tv, drama bergenre percintaan ini dijadwalkan tayang pada 7 Februari 2024 di platform streaming Watcha dan Wavve.

Drakor yang satu ini juga merupakan spin-off dari serial asli Wavve hits, Damn Good Company. Adapun drakor ini dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris muda populer Korea Selatan, seperti Kim Tae Young, Lim Hyoun Soo, Go Do Ha, Park Do Gyu, dan Moon Xion.

3. O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel

O’PENing 2024 – Grand Shining Hotel merupakan drama bergenre fantasi romantis yang dijadwalkan akan tayang mulai 10 Februari 2024. Drama ini ditayangkan secara legal melalui jaringan tvN dan platform streaming TVING.

Drama meta-fiksi misteri ini mengisahkan tentang seorang wanita yang secara tiba-tiba terjebak dalam sebuah novel. Dia kemudian berusaha untuk menyelamatkan seorang pria yang menjadi target pembunuh berantai dengan memanipulasi segalanya. Drakor ini dibintangi oleh Jung In Sun, Lee Ji Hoon, Kim Jae Kyung, Jeong Jin Woon, dan Seo Ye Hwa.

4. Wedding Impossible

Drakor Wedding Impossible dijadwalkan akan tayang pada 26 Februari 2024. Aktor Moon Sang Min akan bermain di drama ini. Berikut sinopsisnya. Foto: Instagram @tvn_kdrama.

Drakor romantis yang tayang Februari 2024 selanjutnya adalah Wedding Impossible. Drama ini dibalut genre komedi yang menggambarkan romansa dari perlawanan terhadap pernikahan dan konflik kepentingan. Diceritakan, seorang aktris tak terkenal tengah mempersiapkan pernikahan palsu dengan seorang pewaris konglomerat yang memiliki rahasia besar.

Drama yang dibintangi oleh Jeon Jong Seo, Moon Sang Min, dan Kim Do Wan ini dijadwalkan akan tayang perdana pada 26 Februari 2024. Anda dapat menyaksikannya secara legal di jaringan tvN dan platform TVING, Viki.

Drakor garapan sutradara Kwon Young Il ini merupakan hasil adaptasi dari web novel populer berjudul serupa karya Song Jung Won. Web novel Wedding Impossible itu pernah dipublikasi di Kakao pada Januari hingga Agustus 2017. Adapun penulisan skenario dramanya Song Jung Won dibantu oleh Park Seul Ki dan Oh Hye Won.

