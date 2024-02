3 Alasan Wedding Impossible Menarik Ditonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wedding Impossible baru tayang pada Senin, 26 Februari 2024. Drama Korea ini diadaptasi dari web novel populer yang sama karya Song Jung Won. Mengusung tema komedi romantis, drama ini layak masuk dalam daftar tontonan setiap pekannya.

Wedding Impossible bercerita tentang dua orang yang berteman lama dan berjanji untuk saling membantu ketika membutuhkan. Na Ah Jung yang diperangkan Jeong Jong Seo, adalah aktris yang kurang terkenal. Dia memutuskan pernikahan palsu dengan teman prianya yang kaya raya Lee Do Han, yang diperankan Kim Do Wan.

Namun Lee Ji Han, yang diperankan Moon Sang Min, sangat ingin menentang pernikahan kakak laki-lakinya itu. Bagaimana dengan pernikahan mereka? Apakah Lee Ji Han berhasil menjalankan misinya? Berikut ini tiga hal yang membuat Wedding Impossible menarik ditonton.

1. Aktor komedi romantis generasi berikutnya

Wedding Impossible menandakan kolaborasi antara aktris Jeon Jong Seo dan Moon Sang Min. Jeon Jong Seo, telah mengesankan pemirsa melalui film dan program OTT. Sedangkan Moon Sang Mi dikenal lewat drama Under the Queen’s Umbrella. Keduanya baru pertama kali memerankan drama komedi romantis. Sebab itu, chemsitry romantis mereka sangat dinantikan. Belum lagi penampilan bintang yang sedang naik daun Kim Do Wan dan Bae Yoon Kyung.

Drama Korea Wedding Impossible. Instagram.com/@tvn_drama

2. Pertempuran misi yang berlawanan

Setelah sekian lama bekerja sebagai aktris yang tidak dikenal, Na Ah Jung memutuskan untuk menerima tawaran pernikahan palsu dari teman dekatnya Lee Do Han untuk berperan sebagai menantu perempuan keluarga konglomerat.

Di sisi lain, Lee Ji Han sangat ingin merebut posisi Lee Do Han sebagai pewaris keluarga. Dia pun menjalankan yaitu mencegah pernikahan dengan merayu hati calon adik iparnya.

Jadi misi siapa yang lebih dulu berhasil antara Na Ah Jung, yang harus menikah, dan Lee Ji Han, yang ingin menghentikan pernikahan saudara laki-lakinya dengan cara apa pun. Kisah cinta yang tidak terduga antara Na Ah Jung dan Lee Ji Han akan menciptakan kisah romansa unik yang belum pernah diceritakan sebelumnya.

3. Kisah cinta antara pemuda yang menyembunyikan rahasia

Wedding Impossible juga menampilkan berbagai karakter yang berakting di depan orang lain. Selain Na Ah Jung sebagai aktris, Lee Ji Han juga menyembunyikan identitasnya dan bekerja keras di perusahaan sebagai karyawan biasa. Lee Do Han juga mempersiapkan pernikahan palsu karena menyembunyikan rahasia.

Karakter-karakter ini, yang masing-masing menjalani kehidupannya sambil berakting, akan terjalin melalui pernikahan palsu. Dalam prosesnya, mereka akan menghadapi jati diri mereka yang sebenarnya.

SOOMPI

