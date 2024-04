5 Artis yang Sukses Memerankan Tokoh Chaebol Dalam Drama Korea

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea dikenal memiliki berbagai genre, salah satu yang banyak diminati adalah cerita tentang keluarga chaebol. Di Korea istilah chaebol digunakan untuk mereka yang berasal dari keluarga konglomerat yang menjalankan bisnis skala besar. Dilansir dari berbagai sumber, berikut aktor Korea yang pernah berperan sebagai chaebol:

1. Kim Ji Won

Dalam drakor Queen of Tears Ji Won berperan sebagai Hong Hae-in, pewaris konglomerat bisnis. Ia berasal dari keluarga kaya raya dan menikah dengan Baek Hyun-Woo (Kim Soo-Hyun).

Baek Hyun-woo, seorang karyawan sederhana di perusahaan yang sama bertemu ketika dia bergabung di sana untuk bekerja secara sembunyi-sembunyi sebagai pekerja magang.

Karena banyak kesalahannya di tempat kerja, Hyun-woo mulai memperhatikan Hae-in, tidak menyadari identitas aslinya. Tak lama kemudian, cinta mulai tumbuh dan mereka menikah, meski berasal dari dua dunia yang sangat bertolak belakang.

2. Kim Do Wan

Dikutip dari My Drama List, Kim Do Wan mengambil peran putra dari keluarga chaebol bernama Do Han yang menjalankan LJ Group. Dia didorong untuk menikah oleh keluarganya, tapi dia punya rahasia bahwa dia tidak bisa menikah. Drama Wedding Impossible merupakan adaptasi dari komik webtoon.

Menceritakan Na Ah Jeong yang bekerja sebagai aktris tambahan, tapi karyanya sama sekali tidak diakui. Dia memiliki seorang teman pria bernama Lee Do Han, yang telah dia kenal selama 15 tahun.

Kemudian Do Han memintah Ah Jeong dia bersedia menikah dan berpura-pura menjadi istrinya. Dia menerima tawaran itu dan bersiap untuk memainkan peran utama pertama dalam hidupnya sebagai istri Do Han.

3. Lee Joon Ho

Drama King the Land menceritakan Gu Won (Lee Joon-Ho) yang merupakan seorang putra dari keluarga chaebol. Keluarganya memiliki dan menjalankan King Group. Dia kemudian bersaing untuk mendapatkan warisan atas King Group. Gu Won adalah seorang pemuda yang cerdas, anggun, dan anggun, tapi dia tidak pandai berkencan.

Sementara, Cheon Sa-Rang (Lim Yoon-A) memiliki kepribadian yang cerah, dengan wajah yang tersenyum. Dia mulai bekerja di King Hotel, itulah latar belakang beberapa kenangan terindahnya dari masa kecilnya. Gu Won dan Cheon Sa-Rang bertemu dan hubungan romantis pun berkembang.

4. Ahn Bo Hyun

Dalam drama Flex X Cop Ahn Bo Hyun berperan sebagai Jin I-Soo, anggota generasi ke-3 dari keluarga chaebol. Dia memiliki kepribadian yang kekanak-kanakan dan suka bersenang-senang. Jin I-Soo menjadi detektif untuk tim kejahatan kekerasan polisi. Dia mencoba membasmi penjahat dengan menggunakan kekayaannya yang sangat besar, koneksi pribadi, dan kecerdasannya yang brilian.

5. Ahn Hyo Seop

Business Proposal berpusat pada Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) adalah CEO perusahaan yang didirikan kakeknya. Suatu hari, kakeknya memberi tahu dia tentang kencan buta yang direncanakan untuknya. Kang Tae Moo memiliki sifat gila kerja dan dia kesal karena kakeknya mengatur kencan buta untuknya. Tetapi ia memutuskan untuk menikahi wanita berikutnya yang dia temui pada kencan buta, sehingga tidak akan diganggu oleh pekerjaannya lagi. Wanita itu adalah Shin Ha Ri (Kim Se Jeong) yang berpura-pura menjadi Jin Young Seo.

YOLANDA AGNE | SUKMA KANTHI NURANI

