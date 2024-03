Mengenal Kim Ji Eun yang akan Membintangi Mom's Friend's Son

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Kim Ji Eun akan bergabung dalam drama TvN, Mom’s Friend’s Son bersama Jung So Min dan Jung Hae In. Drama ini dijadwalkan tayang pada separuh kedua tahun 2024. Bergabungnya pemeran drama Korea atau drakor, Branding in Seongsu ini telah diumumkan oleh HB Entertainment melalui Instagram pada, Jumat, 8 Maret 2024.

Siapa Kim Ji Eun?

Kim Ji Eun lahir di Incheon, Korea Selatan, pada 9 Oktober 1993. Dikutip dari Naver, Kim Ji Eun memulai perjalanannya di bidang seni melalui pendidikan di Departemen Teater Universitas Cheongju. Langkah pertamanya di industri hiburan dimulai pada 2016 sebagai model komersial untuk Bacchus-F.

Dikutip dari BNT News, Kim Ji Eun selain sebagai model, ia juga terlibat dalam syuting video musik, bahkan menjalani audisi independen untuk memikat perhatian agensi manajemen aktor. Ia juga pernah terlibat dalam video musik milik 2PM Promise (I'll Be) dan milik Baek A-yeon So So.

Pada 2019, Kim Ji Eun menandatangani kontrak dengan agensi, HB Entertainment. Ia mendapat peran pertamanya dalam film Long Live the King. Pada waktu yang sama, dia mengambil peran utama dalam serial Hell Is Other People.

Pada 2021, namanya melejit, Kim berperan sebagai agen NIS dalam film thriller spionase MBC, The Veil. Peran dia membuatnya mendapat pengakuan di industri hiburan Korea. Tak lama setelah The Veil, Kim Ji Eun melangkah lebih jauh menjadi pemeran utama wanita pertama dalam film fantasi aksi SBS 2022 berjudul Again My Life. Dalam film ini, dia memerankan karakter sebagai satu-satunya putri konglomerat yang terlibat dalam persaingan suksesi.

Pada tahun yang sama, Kim kembali menunjukkan keberagaman bakatnya dengan memerankan seorang trainee hukum dari keluarga praktisi bergengsi dalam serial komedi One Dollar Lawyer.

Laporan J Magazine, Kim Ji Eun juga menerima penghargaan dan pengakuan yang dia terima. Pada 2023, Kim Ji Eun menempati peringkat ke-13 dalam Forbes Korea Power Celebrity 40 tahunan. Ini menjadikannya aktris tertinggi kedua dalam daftar setelah Park Eun-bin.

Kim Ji Eun terus mengukir namanya dalam sejarah perfilman Korea. Pada 2023, ia kembali berkolaborasi dengan sutradara Again My Life dalam film thriller misteri berjudul ENA: Longing for You. Paling terbaru, Kim Ji Eun membintangi serial Branding in Seongsu bersama Lomon yang tayang sejak 5 Februari 2024.

