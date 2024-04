Dramanya Baru Tamat, Jeon Jong Seo Dituduh Lakukan Bullying di Sekolah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Jeon Jong Seo dituduh menjadi pelaku intimidasi atau bullying semasa sekolah dulu. Nama aktris 29 tahun yang sedang naik daun setelah drama Wedding Impossible tamat pada Selasa, 2 Apri 2024 itu sedang ramai dibicarakan di komunitas online Korea karena tuduhan bullying.

Seorang netizen yang tidak mengungkapkan identitasnya mengaku menjadi korban bullying yang dilakukan Jeon Jong Seo. Netizen tersebut yang berikutnya disebut dengan A, mengatakan bahwa dia bersekolah di sekolah yang sama dengan Jeon Jong Seo.

Baca Juga: 5 Drama Korea tentang Chaebol dan Orang Biasa

"Saya terus melihat iklan dengan Jeon Jong Seo akhir-akhir ini dan itu membuat saya marah, jadi saya mulai mencari berita tentang dia, dan saya melihat satu unggahan online yang berbicara tentang bagaimana tuduhan masa lalu mengenai intimidasi di sekolah terhadapnya telah dihapus tanpa jejak. Saya juga mencari unggahan yang saya tulis di masa lalu, dan benar saja, unggahan itu hilang," tulis A di komunitas online pada Kamis, 4 April 2024.

Jeon Jong Seo Dituduh Lakukan Bullying Sebelum Pindah ke Kanada

A menyebut kejadian tersebut terjadi di Korea, sebelum Jeon Jong Seo pindah ke sekolah menengah swasta di Kanada. "Beberapa orang mengklaim bahwa Jeon Jong Seo lulus sekolah menengah di luar negeri jadi tuduhan intimidasi pasti hanya rumor, tetapi dia sebenarnya bersekolah di sekolah menengah di Yeongdeungpo hingga awal tahun kedua sebelum pindah ke luar negeri," tulis A.

Seperti yang diketahui, Jeon Jong Seo lahir pada 5 Juli 1994 di Seoul. Dia dan keluarganya pernah pindah ke Kanda, sebelum akhirnya kembali ke Korea dan lulus dari Anyang Arts High School. Jeon Jong Seo mengambil jurusan Film di Universitas Sejong, namun memutuskan keluar untuk mengejar karier aktingnya.

Tuduhan Bullying Jeon Jong Seo

Baca Juga: Agensi Bantah Song Ha Yoon Lakukan Bullying di Sekolah 20 Tahun Lalu

A kemudian menceritakan tindakan bullying yang diduga dilakukan oleh Jeon Jong Seo di sekolahnya. Jeon Jong Seo dituduh kerap mencuri seragam siswa-siswi lain dan seragam atletik sesuka hatinya. "Suatu kali, ketika saya menolak memberikan seragamku, dia mengutuk saya setiap kali dia melihat saya di sekolah. Saya akan lari dan bersembunyi di kamar mandi, dan dia akan menendang pintu jadi saya tetap di sana dan menunggu sampai suasana menjadi sunyi sebelum aku keluar," tulis A.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut A, sebelumnya sudah banyak yang mengungkapkan perilaku buruk Jeon Jong Seo di sekolah, namun hilang begitu saja. A menduga agensi Jeon Jong Seo terlibat menutupi persoalan Jeon Jong Seo di masa lalu. "Banyak unggahan tuduhan lain yang muncul di masa lalu dengan cerita serupa, hanya untuk dihapus secepat mungkin oleh agensinya. Bukankah itu tampak mencurigakan, seperti dia pasti menyembunyikan sesuatu?" tulis A.

Agensi Jeon Jong Seo Angkat Bicara

Agensi Jeon Jong Seo, ANDMARQ telah memberikan tanggapan mengenai rumor bullying artisnya. Namun itu baru pernyataan awal yang mereka keluarkan. Agensi mengaku sedang mempersiapkan pernyataan resmi mereka. "Kami sedang mempersiapkan pernyataan," kata perwakilan ANDMARQ.

Jeon Jong Seo belakangan menjadi sorotan berkat drama barunya, Wedding Impossible. Namanya mulai melambung lewat debut perannya di film Burning dan kemenangannya untuk kategori Best New Performer Award di ajang Asian Film Critics Association Awards. Dia juga memenangkan kategori Best Actress in Film di 57th Baeksang Arts Awards untuk perannya di The Call.

Jeon Jong Seo juga pernah membintangi Money Heist: Korea - Joint Economic Area dan berperan sebagai Tokyo. Setelah itu dia menjadi pemeran utama dalam film Netflix Korea, Ballerina. Jeon Jong Seo saat ini berpacaran dengan sutradara Lee Chung Hyun yang menggarap The Call dan Ballerina.

Pilihan Editor: Agensi Bantah Song Ha Yoon Lakukan Bullying di Sekolah 20 Tahun Lalu