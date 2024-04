Agensi Jeon Jong Seo Bantah Tuduhan Bullying dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Jeon Jong Seo, ANDMARQ akhirnya merilis pernyataan resmi mereka terkait tuduhan bullying yang menjerat artisnya. Sebelumnya, Jeon Jong Seo dituduh menjadi pelaku intimidasi atau bullying saat masih sekolah, dan kini agensinya menegaskan bahwa itu tidak benar.

"Kami telah mengetahui informasi palsu dan rumor terkait aktris Jeon Jong Seo yang menyebar melalui komunitas online dan media sosial. Kami tidak bisa lagi mengabaikan pernyataan-pernyataan palsu ini, jadi kami melepaskan posisi kami mengenai masalah ini," tulis ANDMARQ pada Kamis, 4 April 2024.

Setelah unggahan tentang tuduhan bullying di komunitas online menyebar, agensi mengaku langsung memeriksa kebenarannya kepada Jeon Jong Seo dan orang-orang terdekatnya. ANDMARQ memastikan bahwa klaim dalam unggahan tersebut tidak benar sama sekali.

Agensi Jeon Jong Seo akan Tempuh Jalur Hukum

Selain membantah tuduhan tersebut, agensi Jeon Jong Seo juga mengancam akan melaporkan pelaku yang telah membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar itu. Agensi awalnya menahan diri untuk tidak menanggapi secara resmi masalah ini karena dianggap sebagai sebuah kebohongan yang jelas. Namun, sikap tersebut sepertinya tidak cukup karena telah melukai mental dan nama baik Jeon Jong Seo yang sedang naik daun sekarang.

"Kami bermaksud mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran informasi palsu karena postingan spekulatif dan komentar jahat ditulis dan disebarkan tanpa pandang bulu, menyebabkan cedera mental yang serius pada aktris tersebut dan orang-orang lain di sekitarnya. Oleh karena itu, kami berencana untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan melalui firma hukum untuk melindungi aktris tersebut," tulis ANDMARQ.

Agensi mengaku akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi kehormatan dan hak Jeon Jong Seo. "Setelah ini, kami akan secara aktif menanggapi setiap unggahan, komentar, dll., yang secara jahat menafsirkan atau mendorong informasi palsu atau lebih dari sekadar mengungkapkan pendapat sederhana tanpa memverifikasi fakta mengenai klaim sepihak," tulis agensi.

Tentang Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo baru saja selesai membintangi drama Wedding Impossible sebagai pemeran utama. Dia berperan sebagai Na A Jung, aktris kurang terkenal yang merencanakan sebuah pernikahan palsu dengan temannya, namun mendapat penolakan keras dari calon saudara iparnya. Drama komedi romantis tersebut menayangkan episode terakhirnya pada Selasa, 2 April 2024.

Jeon Jong Seo sebelumnya membintangi film Burning dan kemenangannya untuk kategori Best New Performer Award di ajang Asian Film Critics Association Awards. Dia juga memenangkan kategori Best Actress in Film di 57th Baeksang Arts Awards untuk perannya di The Call.

Dia juga pernah membintangi Money Heist: Korea - Joint Economic Area dan berperan sebagai Tokyo. Setelah itu dia menjadi pemeran utama dalam film Netflix Korea, Ballerina. Jeon Jong Seo saat ini berpacaran dengan sutradara Lee Chung Hyun yang menggarap The Call dan Ballerina.

