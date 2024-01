Suho EXO Dipasangkan dengan Hong Ye Ji dalam Drama The Crown Prince Has Dissapeared

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suho EXO dikabarkan akan membintangi drama saeguk atau berlatar belakang sejarah, sejak September 2023. Hari ini, Rabu 3 Januari 2024, agensi SM Entertainment mengkonfirmasi leader grup EXO itu akan membintangi drama sejarah berjudul The Crown Prince Has Disappeared.

Saat pertama kali dikabarkan akan membintangi drama tersebut, SM Entertainment, agensi yang menaungi Suho, mengatakan masih dalam tahap pembicaraan dengan proses yang menguntungkan.

Pemeran The Crown Prince Has Disappeared

Suho EXO akan dipasangkan dengan Hong Ye Ji dalam drama komedi romantis tersebut. Dia akan berperan sebagai Lee Gon, karakter utamanya. Dengan berlatar era Joseon, drama ini bercerita tentang seorang putra mahkota yang diculik oleh wanita yang akan menjadi istrinya. Saat mereka melarikan diri, romansa akhirnya berkembang di antara mereka.

Sementara Hong Ye Ji, konfirmasi memerankan karakter wanita utana, Choi Myung Yoon, sejak November. Karakteya memiliki keterampilan luar biasa dalam menunggang kuda dan pengobatan.

Selain Suho EXO dan Hong Ye Ji, Kim Min Kyu dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memainkan peran Pangeran Dosung, putra tertua dari istri kedua Raja Haejong. Dia terlibat dalam cinta segitiga yang rumit antara kakak laki-lakinya Lee Geon dan Choi Myung Yoon. Aktris Myung Se Bin dan Yoo Se Rye sebelumnya juga telah dikonfirmasi untuk bergabung sebagai pemeran drama saeguk ini.

Pertemuan sutradara dan penulis

The Crown Prince Has Disappeared cukup menarik perhatian. Drama ini menjadi pertemuan antara sutradara Kim Jin Man dan penulis naskah Kim Ji Soo dan Park Cheol, yang menulis Bossam - Stealing Destiny.

Kim Jin Man sebelumnya menyutradarai The Greatest Love, Kill Me, Heal Me, dan Rebel - The Thief Who Stole the People. Sedangkan Kim Ji Soo dan Park Cheol melalui drama tersebut berhasil mencetak rekor baru untuk rating pemirsa tertinggi dalam sejarah MBN.

Drama lainnya yang dibintangi Suho

Karena ini adalah pertama kali Suho EXO membintangi drama saeguk, tentu meningkatkan rasa penasaran penggemarnya. Drama The Crown Prince Disappeared dijadwalkan tayang pada paruh pertama tahun 2024.

Sepanjang tahun 2023, Suho memamerkan kemampuan aktingnya melalui berbagai proyek termasuk pertunjukan musikal Mozart, drama Behind Your Touch dan Sword of Aramun.

Dalam Behind Your Touch, aktingnya sebagai Kin Seon Woo mendapat ulasan positif. Dia berperan sebagai pria tampan misterius yang berhasil memaksimalkan ketegangan sebagai tokoh kunci dalam kasus pembunuhan berantai.

SOOMPI | STAR NEWS KOREA

