5 Drama Ikonik yang Dibintangi oleh Suho EXO

TEMPO.CO, Jakarta - Idol sekaligus aktor kawakan Kim Jun-Myeon alias Suho EXO telah menunjukkan eksistensinya yang luar biasa dalam industri hiburan Korea Selatan. Suho tergabung sebagai member EXO pada tahun 2012 silam dan bertugas menjadi seorang leader grup hingga kini. Suho juga rutin mengasah skillnya dengan mengikuti drama musikal dan tak segan menerima tawaran bermain peran. Teranyar drama Missing Crown Prince-nya berhasil mencetak rating nasional 5,1 persen yang dikategorikan tinggi. Berikut 5 drama ikonik yang sempat dibintangi Suho EXO dinukil dari My Drama List.

1. EXO Next Door

Pernah membayangkan jika tetangga di samping rumah ternyata ditempati oleh idol group populer yang sangat tampan? Webdrama ini merupakan proyek perdana bagi seluruh anggota EXO untuk mencoba dunia seni peran. Dibintangi oleh 9 member EXO dan aktris Moon Ga Young, mengisahkan wanita bernama Ji Yeon Hee yang menjadi fans Chanyeol, pipinya akan merona saat merasa malu. Dan Chanyeol ternyata adalah cinta pertamanya sejak kecil. Suho sebagai leader yang mengasingkan diri karena cedera kaki yang ia alami.

2. The Universe's Star

Masih seputar cinta idola dengan fansnya, Suho memerankan menjadi solois populer bernama Woo Joo. Suatu hari ada wanita bernama Byul yang bertugas membimbing jiwa-jiwa yang sudah mati ke akhirat. Woo Joo masuk ke dalam list jiwa tersebut, Byul sendiri semasa menjadi manusia sangat menyukai Woo Joo sebagai seorang idol. Untuk itu ia pun memutuskan menyelematkan nyawa Woo Joo di tengah risiko berat yang harus ia relakan.

3. Rich Man

Drama Korea ini mengisahkan penderita prosopagnosia seseorang dengan gangguan penglihatan sulit mengenali wajah manusia. Penderita tersebut bernama Lee Yoo Chan yang ternyata CEO perusahaan IT Next In. Sulit baginya menaruh kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya, hingga ia bertemu dengan Kim Bo Ra yang menjadi sekretaris pribadinya. Hidupnya langsung berubah 180 derajat termasuk cinta yang baru pertama kali ia rasakan.

4. Behind Your Touch

Dibintangi Lee Min Ki, Han Jimin, dan Suho EXO, drakor bergenre thriller komedi ini sangat seru untuk ditonton. Dikisahkan seorang dokter hewan bernama Bong Ye Bun memiliki kemampuan melihat kejadian di masa lalu usai menyentuh pantat hewan ataupun manusia akibat suatu insiden. Dirinya pun dimanfaatkan oleh Moon Jang Yeol seorang detektif untuk mengungkap kejahatan di Desa Mujin. Suho berperan sebagai Kim Seon Woo pemuda misterius yang bekerja di sebuah toko kelontong.

5. Missing Crown Prince

Teranyar Suho membintangi drama saeguk perdananya bersama Hong Ye Ji dan Kim Min Kyu, meski para pemeran utama tergolong masih hijau mereka berhasil membawakan drama ini dengan apik. Suho berperan sebagai putra mahkota Lee Gon yang dilengserkan setelah mengetahui kasus perselingkuhan ibu suri dengan tabib kerajaan. Istana langsung kacau pasca raja alami koma setelah diracun, tetapi dalam usahanya itu Lee Gon bertemu dengan Myung Yoon yang harusnya dijodohkan dengan dirinya sejak awal untuk menjadi ratu.

