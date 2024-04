5 Hal tentang Drakor Missing Crown Prince

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Missing Crown Prince drama Korea atau drakor terbaru yang dibintangi oleh Suho EXO, Hong Ye Ji, Myung Se Bin, Kim Joo Heun, dan Kim Min Kyu. Berkisah pada masa Joseon tentang putra mahkota yang diculik oleh wanita yang ditakdirkan untuk menjadi istrinya. Saat melarikan diri untuk tetap hidup, romansa terjalin di antara mereka.

Missing Crown Prince tayang perdana melalui jaringan MBN, pada 13 April 2024. Drakor yang tayang setiap Sabtu dan Minggu ini juga bisa disaksikan penonton melalui platform streaming Viki dan Viu

Tentang Missing Crown Prince

1. Tertunda

Drama Missing Crown Prince tayang lima pekan mundur dari yang dijadwalkan pada 9 Maret ke 13 April 2024. Penundaan ini dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas produksi.

2. Pemeran

- Suho sebagai Putra Mahkota Lee Gon

- Hong Ye Ji sebagai Choi Myung Yoon

- Kim Min Kyu sebagai Pangeran Do Sung

- Myung Se Bin sebagai Min Soo Ryeon

- Yoo Se Rye sebagai Ratu Yoon

- Jun Jin Oh sebagai Raja Hae Jong

- Kim Sul Jin sebagai Gab Seok

- Park Sung Yun sebagai Kim

- Seol Ji Yoon sebagai Jo

- Kim Sung Hyun sebagai Kasim Han Sang Soo

- Park Ki Duk sebagai Kasim

- Choi Jong Yoon sebagai Joong Yeong

- Cha Kwang Soo sebagai Yoon Yi Gyum

- Son Jong Bum sebagai Yoon Jeong Dae

- Kim Tae Geun sebagai Kim Dae Seung

- Kim Joo Heun sebagai Choi Sang Rok

- Seo Jae Woo sebagai Moo Baek

- Kim Noh Jin sebagai Oh Wol Yi

- Hayden Won sebagai Cheol Doo

- Park Gi Ho sebagai Pedagang

3. Suho

Suho EXO berperan sebagai Lee Gon, putra mahkota yang hidupnya terbalik ketika dia diculik oleh Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji). Kim Min Kyu berperan sebagai adik tiri Lee Gon, Pangeran Dosung, yang dihadapkan dengan nasib yang tak terduga ketika saudaranya menghilang. Lee Gon memiliki karakter yang tegas dan periang. Dosung sedikit dingin, namun melakukan semua yang dia bisa untuk kakaknya dengan tetap berpura-pura acuh.

4. Penculikan

Pangeran Lee Gon (Suho EXO) menyaksikan perselingkuhan Ratu Min Soo Ryun (Myung Se Bin). Ia memutuskan untuk pergi mencari orang lain yang terlibat. Namun, karena kesalahpahaman, dia diculik oleh Choi Sang Rok (Kim Joo Hun).

Lee Gon terlihat mengenakan penutup mata dan dibawa ke suatu tempat oleh Choi Myung Yoon (Hong Ye Ji). Choi Myung Yoon juga membantu Lee Gon memanjat dinding, dan Lee Gon melompat dari dinding dengan mata tertutup.

5. Kisah Romansa

Lee Gon dan Choi Myung Yoon bertengkar di persimpangan jalan. Lee Gon bersikeras untuk menuju ke satu arah. Choi Myung Yoon dengan tegas membalas pendapatnya. Suho dan Hong Ye Ji akan menyajikan cerita yang menyenangkan dengan komedi dan ketegangan.

