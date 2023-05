Suho EXO, Frontman yang Lebih Dahulu Berlatih Menyanyi 7 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini pada 1991 adalah tanggal kelahiran Suho EXO. Tahun ini, pria bernama lengkap Kim Jun-myeon, genap berusia 32 tahun.

Suho merupakan leader alias frontman boy grup EXO yang sudah debut sejak 8 April 2012, di bawah asuhan SM Entertainment.

Dalam bahasa Korea mengutip Kpopping, nama Suho memiliki arti "wali". Suho menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Inha. Dia mendaftar di militer sebagai petugas layanan publik pada 14 Mei 2022, dan diberhentikan pada 13 Februari 2022.

Berprofesi sebagai penyanyi, Suho telah berlatih selama kurang lebih tujuh tahun (2005 - 2012) sebelum akhirnya debut sebagai Leader dan Guardian boyband EXO. Pria berzodiak Gemini ini merupakan vokalis utama EXO dan sub unitnya, EXO-K.

Suho juga bekerja sebagai aktor Korea Selatan dalam film "One Way Trip" dan "Student A". Dia pun membintangi drama "The Universe's Star" dan "Rich Man" sebagai peran utama. Merujuk K-Popers, Pada 2015, dia berpartisipasi dalam program KBS "Exciting India" bersama Changmin TVQX, Kyuhyun Super Junior, Minho SHINee, Jonghyun CNBLUE, dan Sunggyu INFINITE. Dia juga pernah membintangi drama musikal berjudul "The Last Kiss" bersama Luna f(x).

Suho memuli debutnya sebagai artis solo pada 30 Maret 2020, dengan mini album "Self-Portrait". Dia bergabung dengan SM Entertainment pada 2006 melalui sistem casting. Suho menjadi member ke 10 EXO yang dikenal publik pada 15 Februari 2012. Suho menjadi satu-satunya anggota EXO yang belajar bahasa Mandarin langsung di Cina, saat dia masih menjadi trainee. Di antara member EXO lainya, dia lebih dekat dengan Sehun. Ini karena mereka sudah saling mengenal sejak menjadi trainee.

Suho mempunyai seorang kakak laki-laki yang lebih tua empat tahun darinya. Berdasarkan Kprofiles, kakak laki-laki Suho itu bernama Kim Dongkyu. Suho tinggal di lingkungan Apujeong, Seoul, Korea Selatan. Dia pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Whimoon, Korea National University of Arts, Jurusan Akting pada 2009 sampai 2011. Suho kemudian mengundurkan diri. Dia juga menempuh pendidikan di Kyung Hehe Cyber University, Jurusan Seni Administrasi Bisnis.

Pria yang menjadi trainee ketika berusia 16 tahun itu, sangat sopan dan perhatian. Suho yang bisa berbicara bahasa Inggris dasar mengatakan member terbaik dari semua anggota EXO dalam berbicara di depan umum adalah dirinya. Para anggota menyebut bahwa lelucon Suho tidak lucu, tapi dia sangat suku bercanda. Dulu Suho berbagi kamar dengan Sehun, namun sekarang mereka memiliki kamar terpisah. Hobinya adalah bersepeda, berakting, dan bermain golf.

Suho pernah berakting di drama Korea berjudul To The Beautiful You episode dua sebagai cameo (2012), drama web "EXO Next Door" (2015), "Primer Minister & I" episode 10 sampai 11 (2013), "How Are You Bread" (2016), "Bintang Semesta" (2017), dan "Orang Kaya" (2018). Pemilik akun Instagram @kimjuncotton, dikatakan mirip Siwon Super Junior. Tetapi sejak masa kuliah (KBS Exciting India), Suho berteman dengan Minho dari SHINee. Tipe ideal Suho ialah seorang gadis dengan minat sastra dan mempunyai rambut yang lurus dan panjang.

