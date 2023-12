Serba-serbi Film Rebel Moon, Terbaru Tayang di Netflix

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Netflix, Rebel Moon dijadwalkan tayang pada Jum'at, 22 Desember 2023. Rebel Moon film fantasi-ilmiah yang mengisahkan cerita seorang wanita muda yang memiliki tanggung jawab menjaga kedamaian koloninya di pinggir galaksi. Diikutip dari Collider, Snyder membuat kesepakatan dengan perusahaan produksi Deborah Snyder, Stone Quarry, dan Netflix agar Rebel Moon bisa dikerjakan ulang menjadi dunia yang benar-benar baru.

Tentang Rebel Moon

Rebel Moon film fantasi-ilmiah yang telah disiapkan selama bertahun-tahun oleh Snyder yang dikenal lewat film-filmnya seperti 300 (2007), Man of Steel (2013), dan Army of the Dead (2021). Rebel Moon menampilkan para pemeran termasuk Sofia Boutella pemeran utama, Kora.

Ada pula Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher, Charlie Hunnam. Film Rebel Moon juga menghadirkan Anthony Hopkins yang menyuarakan karakter Jimmy, Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert.

Pemeran Utama Rebel Moon

Dikutip dari IMDb, Sofia Boutella dikenal dalam beberapa film seperti Star Trek Beyond (2016), Kingsman: The Secret Service (2014), dan Atomic Blonde (2017). Charlie Hunnam dikenal ketika membintangi film King Arthur: The Legenf of the Sword (2017), The Gentlemen (2019), dan serial ikonik Sons of Anarchy (2008-2014).

Adapun Djimon Hounsou sempat berperan dalam film Gladiator (2000), The Kings’ Man (2021), Guardian of the Galaxy (2014), dan sempat berakting bersama Charlie Hunnam di King Arthur: The Legenf of the Sword (2017). Anthony Hopkins, dia dikenal karena perannya sebagai Hannibal Lecter dalam film Hannibal (2001).

Sinopsis Rebel Moon

Dikutip dari Antara, Rebel Moon mengikuti kisah tentang koloni yang mulanya penuh kedamaian di pinggir galaksi, namun terancam oleh pasukan tentara dari pemegang kekuasaan yang sewenang-wenang.

Kora, yang asing dan misterius menjadi harapan warga desa agar mereka bisa bertahan hidup. Dia berusaha menemukan sejumlah petarung mahir yang akan berjuang bersama menghadapi kekuatan Mother World. Kora mempersatukan para pejuang perang dari berbagai dunia. Mereka bersatu dalam satu tujuan untuk pembebasan dan pembalasan dendam.

