Bloodhounds Direncanakan akan Berlanjut Musim Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Bloodhounds akan melanjutkan musim kedua. Netflix mengumumkan, Bloodhounds 2 sedang dalam tahap diskusi. Seperti musim pertama, Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi akan tetap menjadi pemeran utama

Dikutip dari Asian Wiki, Bloodhounds bercerita tentang Kim Gun Woo (Woo Do Hwan), petinju berbakat yang terjebak dalam utang rentenir yang berbahaya, Kim Myeong-Gil. Untuk membayar utang ibunya, ia meninggalkan tinju dan mulai bekerja untuk Choi, seorang figur misterius dalam bisnis peminjaman uang.

Choi, yang dulunya dikenal sebagai tokoh besar dalam bisnis peminjaman uang, muncul kembali setelah menghilang. Dia memberikan pinjaman tanpa bunga kepada orang-orang yang membutuhkan dan mempekerjakan Kim Gun Woo bersama dengan Kim Hyeon Ju dan Hong Woo Jin (Lee Sang Yi).

Profil Pemeran

1. Woo Do Hwan

Woo Do Hwan debut akting dalam drama Come, Come, Absolutely Come pada 2011. Peran utama pertamanya didapat dalam drama Save Me (2017).

Baca Juga: 2 Drakor yang Dibintangi Gong Yoo Setelah Hiatus

Woo Do Hwan mendapat penghargaan pertamanya pada 2017 untuk perannya dalam Mad Dog di KBS Drama Awards. Pada 2018,, ia meraih penghargaan di MBC Drama Awards untuk perannya dalam Tempted. Pada 2022, ia juga menerima Top Excellence Award (Miniseri) untuk perannya dalam Joseon Attorney: A Mortality.

Drama yang diperankan Woo Do Hwan:

- Mr. Plankton (Netflix / 2024) - Hae Jo

- Bloodhounds (Netflix / 2023) - Kim Gun-Woo

- Joseon Attorney: A Morality (MBC / 2023) - Kang Han-Soo

- Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (tvN / 2023) - Baek Gwang-Hyun

- The King: Eternal Monarch (SBS / 2020) - Jo Young / Jo Eun-Sup

- My Country: The New Age (JTBC / 2019) - Nam Seon-Ho

- Tempted (MBC / 2018) - Kwon Shi-Hyun

- Mad Dog (KBS2 / 2017) - Kim Min-Joon

- Save Me (OCN / 2017) - Seok Dong-Cheol

- Sweet Stranger and Me (KBS2 / 2016) - Kim Wan-Sik

- Shut Up Flower Boy Band (tvN / 2012)

- Come, Come, Absolutely Come (MBN / 2011-2012)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

2. Lee Sang Yi

Lee Sang Yi adalah aktor kelahiran 12 Juli 1992. Ia debut pada 2013, tampil dalam musikal How to Make a Star dan X-Wedding. Sang Yi debut dalam film pada 2014, ia muncul dalam film Slow Video.

Lee Sang Yi pertama kali mengenal akting ketika bermain drama bahasa Inggris sewaktu kelas 6 sekolah dasar. Pada 2008, ketika ia masih menjadi siswa di Sekolah Menengah Seni Anyang, ia mencoba tarian Rainism milik Rain dan memenangkan juara 1 dalam kontes UCC. Sang Yi melanjutkan belajar akting di Korea National University of Arts.

Drama yang dipernahkan Lee Sang Yi:

- My Demon (SBS / 2023-2024) - Ju Seok-Hoon

- Han River Police (Disney+ / 2023) - Go Gi-Seok

- Bloodhounds (Netflix / 2023) - Hong Woo-Jin

- Crash Course in Romance (tvN / 2023) - Mr. Popular

- Poong, Psikiater Joseon (tvN / 2022) - Kim Yoon-Gyum

- Yumi's Cells (tvN-TVING / 2021) - Ji U-Gi

- Hometown Cha-Cha-Cha (tvN / 2021) - Ji Seong-Hyeon

- Youth of May (KBS2 / 2021) - Lee Soo-Chan

- Once Again (KBS2 / 2020) - Yoon Jae-Seok

- When the Camellia Blooms (KBS2 / 2019) - Yang Seung-Yeob

- Special Labor Inspector Mr. Jo (MBC / 2019) - Yang Tae-Soo

- Quiz from God: Reboot (OCN / 2018-2019) - Jae-Seung

- The 3rd Charm (JTBC / 2018) - Hyun Sang-Hyun

- Voice 2 (OCN / 2018) - Wangko

- Suits (KBS2 / 2018) - Cheol-Soon

- Oh, The Mysterious (SBS / 2017-2018) - Lee Kyung-Jae

- Prison Playbook (tvN / 2017-2018) - Sergeant Oh

- Manhole (KBS2 / 2017) - Oh Dal-Soo

Pilihan Editor: Profil Woo Do Hwan, Aktor yang Merasa Dirugikan oleh Kim Sae Ron