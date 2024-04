Siksa Neraka Ditayangkan di Netflix, Para Pemeran dan Sinopsisnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix telau menanyangkan Siksa Neraka pada 25 April 2024. Film horor ini sudah tayang di bioskop pada 14 Desember 2023. Berawal dari komik karya M.B. Rahimsyah pada era 1990-an, film ini mengadaptasi alur cerita yang menyeramkan. Dibalut dengan teknologi CGI dan layar virtual XR. Kisahnya mengikuti perjalanan beberapa tokoh utama yang terperangkap.

Sutradaranya Anggy Umbara dengan skenario yang disusun ulang oleh Lele Laila memperkuat daya pikat film ini. Para pemerannya Safira Ratu Sofya, Keisha Alvaro, Ariyo Wahab, Nayla D. Purnama, dan Rizky Fachrel.

Dikutip dari IMDb, film ini berkisah tentang empat bersaudara, Saleh, Fajar, Tyas, dan Azizah, yang terperangkap dalam situasi yang mencekam setelah kehilangan di tengah malam. Saleh, salah satu dari mereka, terbangun di neraka, memulai pencarian untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Pada saat yang sama, film ini membuka tabir rahasia-rahasia kelam keluarga yang tersembunyi.

Pemeran Siksa Neraka

1. Safira Ratu Sofya

Artis kelahiran Aceh pada 15 April 2004 ini mulai dikenal sejak perannya di serial televisi Dari Jendela SMP sebagai Lili. Sejak saat itu, ia terus mengasah bakatnya di dunia akting. Beberapa film lain yang pernah diperankan Safira Ratu Sofya, Satria Heroes: Revenge of the Darkness sebagai Arsya, DJS the Movie: Biarkan Aku Menari sebagai Lili, Mantan IPA & IPS sebagai Karina Swastika, dan Munkar"sebagai Herlina. Dalam film ini Siksa Neraka, ia berperan sebagai Tyas.

2. Khiesha Alvaro

Pria kelahiran 20 Mei 2004 anak dari Pasha Ungu dan Okie Agustina. Khiesha aktif dalam dunia peran layar lebar maupun serial. Beberapa judul yang pernah diperankan yaitu Dari Jendela SMP sebagai Roni, Belok Kanan Barcelona sebagai Francis kecil, dan BrokenHearts sebagai Jamie kecil. Dalam film ini Siksa Neraka, ia berperan sebagai Fajar.

3. Ariyo Wahab

Ariyo adalah aktor kelahiran 1 Juli 1974. Ia mulai dikenal sejak perannya dalam film Negeri 5 Menara pada 2012. Beberapa judul yang pernah diperankan Ariyo yaitu Sayap-Sayap Patah sebagai Ruslan, Merah Putih Memanggil sebagai Diego, Star Syndrome sebagai Pak Tuna, dan Jendela Seribu Sungai sebagai Abah Arian. Dalam film ini Siksa Neraka, ia berperan sebagai Syakir.

4. Nayla D. Purnama

Nayla artis kelahiran 15 Mei 2007. Ia mulai dikenal sejak perannya dalam film Ashiap Man. Beberapa judul yang pernah diperankan Nayla yaitu Arwah Noni Belanda sebagai Amely, Ikut Aku ke Neraka sebagai Lita kecil, dan Nanti Kita Cerita tentang Hari Ini sebagai Aurora kecil. Dalam film ini Siksa Neraka, ia berperan sebagai Azizah.

5. Rizky Fachrel

Rizky Fachrel kelahiran 20 Desember 2000. Ia mengawali kariernya di dunia model dan kini akting. Beberapa judul yang pernah diperankan Rizky, yaitu Anak Jalanan Reborn sebagai Tristan, The Other Side sebagai Farel, Jomblo-Jomblo Bahagia sebagai Brian, dan Dua Wajah Arjuna sebagai Yoga. Dalam film ini Siksa Neraka, ia berperan sebagai Saleh.

