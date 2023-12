Rebel Moon akan Tayang di Netflix, Ini Sinopsis dan Para Pemerannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru Netflix Rebel Moon akan tayang pada 22 Desember 2023. Dikutip dari Collider, sebelumnya Rebel Moon ingin dibuat sebagai Star Wars, mengingat sutradara Zack Snyder penggemar seri film fiksi ilmiah itu. Namun, keinginan Snyder tidak terpenuhi.

Snyder membuat kesepakatan dengan perusahaan produksi Deborah Snyder, Stone Quarry, dan Netflix agar Rebel Moon bisa dikerjakan ulang menjadi benar-benar baru dan beda dari Star Wars.

Sinopsis Rebel Moon

Dikutip dari situs web Netflix, film bergenre fiksi ilmiah atau sci-fi ini berkisah tentang petualangan karakter Kora (Sofia Boutella). Dia prajurit yang menemukan komunitas di bulan bernama Veldt. Dia masih jauh dari kehidupan sebelumnya yang berjuang untuk Imperium, kerajaan brutal yang bertekad mengendalikan galaksi.

Namun masa lalu Kora yang penuh kekerasan terbongkar ketika laksamana sadis Atticus Noble (Ed Skrein) datang ke Veldt. Laksamana itu datang dengan kapal penjelajah tempur Dreadnought dan menimbulkan masalah mematikan atas perintah bupati tirani Imperium, Balisarius (Fra Fee).

Pemeran Rebel Moon

Kora sebagai karakter utama diperankan oleh Sofia Boutella. Dikutip dari IMDb, Sofia Boutella dikenal dalam beberapa film seperti Star Trek Beyond (2016), Kingsman: The Secret Service (2014), dan Atomic Blonde (2017). Pemeran lain yang juga membintangi film-film mentereng lainnya, yaitu Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, sampai Anthony Hopkins.

Charlie Hunnam dikenal dalam film King Arthur: The Legenf of the Sword (2017), The Gentlemen (2019), dan serial ikonik Sons of Anarchy (2008-2014). Adapun Djimon Hounsou sempat berperan dalam film Gladiator (2000), The Kings’ Man (2021), Guardian of the Galaxy (2014), dan semmpat berakting bersama Charlie Hunnam di King Arthur: The Legenf of the Sword (2017).

Pemeran yang juga kawakan dalam film Rebel Moon, yakni Anthony Hopkins. Dia dikenal berperan sebagai Hannibal Lecter dalam film Hannibal (2001).

