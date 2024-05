3 Fakta Menarik Love Reset, Film Jung So Min dan Kang Ha Neul yang Tayang di Vidio

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea Love Reset akan tayang pertama kalinya di platform OTT Indonesia, Vidio. Film komedi romantis ini telah berhasil menjual 2,1 juta tiket bioskop dan menduduki peringkat pertama box office Korea Selatan pada Oktober 2023.

Selain itu, film ini juga mendapatkan peringkat keenam sebagai film Korea Selatan terbaik yang tayang pada 2023, dengan jumlah pendapatan sebesar 15,4 juta dolar.

Baca Juga: Profil Pyo Ye Jin Aktris Multitalenta yang Membuat Terobosan dalam Industri Hiburan Korea

Love Reset menghadirkan dua bintang populer Korea Selatan, Kang Ha Neul dan Jung So Min, sebagai pemeran utamanya. Disutradarai oleh Nam Dae Joong, Love Reset mengisahkan tentang pasangan suami-istri yang tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya setelah menghadiri sidang perceraian mereka berdua.

Akankah mereka melanjutkan perceraian tersebut, atau malah saling jatuh cinta kembali? Simak beberapa fakta menarik Love Reset berikut ini sebelum menyaksikannya:



1. Konflik Rumah Tangga Na Jeong Yeol dan Hong Na Ra

Na Jeong Yeol (Kang Ha Neul) dan Hong Na Ra (Jung So Min) merupakan seorang

pasangan yang saling mencintai satu sama lain. Meskipun sempat dihadapkan oleh

beberapa rintangan selama hubungan mereka berlangsung, keduanya berhasil melakukan pernikahan. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan normal. Namun, seiring waktu, muncul rasa benci yang perlahan menjadi dorongan bagi mereka untuk melakukan perceraian.

Setelah dua tahun berlalu, Na Jeong Yeol dan Hong Na Ra akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Dalam perjalanan selepas meninggalkan sidang perceraian, tiba-tiba mereka berdua mengalami kecelakaan mobil yang cukup hebat. Tak disangka, ketika keduanya terbangun di rumah sakit, seluruh ingatan mereka menghilang. Kini, Na Jeong Yeol dan Hong Na Ra tidak saling mengenal satu sama lain, namun mereka harus tetap tinggal bersama selama 30 hari hingga perceraian mereka diresmikan.



2. Pemeran Utama Love Reset

Kang Ha Neul dan Jung So Min membintangi film Love Reset atau yang sebelumnya 30 Days. Foto: Instagram/@mindmark.movie

Love Reset menghadirkan aktris populer Jung So Min sebagai salah satu pemeran utamanya. Setelah debutnya pada 2010 dengan drama Bad Guy, Jung So Min berhasil meraih penghargaan Best New Actress on TV dari Korean Culture and Entertainment Awards 2010.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namanya pun semakin dikenal oleh publik ketika ia membintangi drama Playful Kiss, sebuah drama adaptasi dari manga populer, sebagai pemeran utama. Jung So Min juga membintangi banyak drama populer lainnya, seperti Because This is My First Life (2017) dan Alchemy of Souls (2022).

Tak hanya melakukan akting, Jung So Min pun pernah menjadi DJ untuk acara radio Young Street pada 2019 dan merilis dua original soundtrack untuk drama yang dibintanginya.

Love Reset juga menghadirkan Kang Ha Neul, aktor yang telah membintangi banyak film serta drama populer sejak debutnya pada 2007. Melalui drama To The Beautiful You (2012) dan The Heirs (2013) yang dibintanginya, popularitas Kang Ha Neul semakin melejit.

Perannya di film Twenty (2015) juga berhasil membuatnya meraih beberapa penghargaan, seperti Newcomer Award dari Golden Cinematography Awards 2015, Best New Actor dari Korean Film Actors’ Guild Award 2015, Favorite New Actor dari Korea World Youth Film Festival 2015, dan Best New Actor dari Chunsa Film Art Awards 2016. Drama populer lainnya yang dibintangi oleh Kang Ha Neul adalah Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), When The Camellia Blooms (2019), dan Insider (2022).



3. Film Kedua Jung So Min dan Kang Ha Neul Main Bareng

Love Reset menjadi film kedua di mana Kang Ha Neul dan Jung So Min berakting bersama, setelah keduanya pernah membintangi film Twenty pada 2015. Tak hanya itu, Love Reset juga menjadi kali kedua sutradara Nam Dae Joong bekerja dengan Jung So Min. Pada 2019, Jung So Min pernah membintangi film Homme Fatale sebagai pemeran utama, dengan Nam Dae Joong sebagai sutradara dan penulis naskah.

Love Reset akan tayang mulai Ahad, 5 Mei 2024 di Vidio pukul 21.00 WIB. Love Reset bisa dinikmati dengan subtitle Indonesia.

Pilihan Editor: Serba-serbi Drakor Hide, Kisah Pencarian Suami yang Mendadak Hilang Tanpa Jejak