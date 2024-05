25 Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix Tayang Mulai Mei 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix merilis daftar rekomendasi film dan serial terbaru yang tayang mulai Mei 2024. Pengguna Netflix Indonesia dapat menikmati berbagai tayangan terbaru bulan ini termasuk Monster, Bridgerton: Season 3 Part 1 dan Atlas.

Berikut rekomendasi film dan serial terbaru Netflix yang tayang pada Mei 2024:

Setelah diculik dan dibawa ke rumah terpencil, seorang gadis bertekad untuk menyelamatkan temannya dan melarikan diri dari si penculik jahat.



Saat sekelompok debutan baru ingin menjadi yang paling cemerlang, seorang gadis pemalu dengan kehidupan ganda menemukan cahaya di tengah berbagai rahasia dan kejutan.



Jennifer Lopez dalam film Atlas. Dok. Netflix

Seorang analis data (Jennifer Lopez) yang sangat sangsi akan AI malah mendapati AI sebagai satu-satunya harapan saat misi menangkap robot pemberontak berjalan kacau.



Setelah menghilang dan terbangun di akhirat, empat bersaudara menjalani hukuman atas dosa-dosa duniawi mereka jauh di dalam neraka.



Renata yang meyakini bahwa hakikat istri adalah mengabdi kepada suami mencurigai Edwin, suaminya, berselingkuh. Walau sejak itu ia dibayangi teror perempuan lain, Renata bertekad untuk menyelamatkan rumah tangganya.



Tiga malam paling berbahaya setiap tahun melanda desa Winongo. Rendi dan kedua temannya yang sedang berkunjung berusaha mengungkap misteri tersebut, yang ternyata berkaitan dengan tragedi di masa lalu.



Go Kyung Pyo dalam serial Frankly Speaking. Dok. Netflix

Seorang penyiar terpandang mendadak jadi blak-blakan saat siaran, sehingga menarik perhatian penulis acara TV yang mengundang penyiar itu ke variety show-nya.



8. The Atypical Family (4 Mei 2024)

Sebuah keluarga yang tadinya dianugerahi kekuatan super unik kehilangan kemampuan mereka akibat masalah-masalah modern—sampai seorang wanita misterius mengubah segalanya.



9. The 8 Show (17 Mei 2024)

Delapan orang yang terjebak di gedung delapan lantai misterius ini mengikuti acara permainan yang menarik tetapi berbahaya, dengan hadiah uang seiring waktu yang berlalu.



10. Heeramandi: The Diamond Bazaar (1 Mei 2024)

Heeramandi: The Diamond Bazaar. Dok. Netflix

Sanjay Leela Bhansali membawa limpahan bakat khasnya ke dalam kisah-kisah cinta dan pengkhianatan di tengah-tengah kehidupan para PSK elite di India era pra-kemerdekaan



Seorang dokter forensik yang lugas dan sebuah tim spesialis menangani kasus-kasus membingungkan melalui pekerjaan mereka di Laboratorium Pemeriksaan Kematian Tidak Wajar.



12. A Man in Full (2 Mei 2024)

Menghadapi musuh yang gigih dan kebangkrutan yang mendadak, seorang taipan real estat asal Atlanta harus berjuang untuk kembali berjaya saat kerajaannya mulai runtuh.



Benedict Cumberbatch dalam serial Eric. Dok. Netflix

Seorang ayah yang putus asa bersama seorang polisi ulet berjuang menaklukkan dirinya sendiri di jalanan New York tahun 1980-an saat ia mencari putranya yang hilang.



14. John Mulaney Presents: Everybody’s In L.A. (3 Mei 2024)

Dalam enam episode live, John Mulaney menjelajahi Los Angeles pada minggu ketika hampir semua orang lucu hadir di kota itu.



Pada masa susu dan sereal ialah menu wajib sarapan, perseteruan sengit dua perusahaan melahirkan produk pastri baru yang revolusioner. Komedi Pop-Tart oleh Jerry Seinfeld.



16. Mother of The Bride (9 Mei 2024)

Seorang ibu penyayang terbang ke resor pulau tropis untuk pernikahan putrinya. Namun ayah si pengantin pria ternyata mantannya yang sudah puluhan tahun tak ia temui.



Ketika situs kencan untuk orang-orang yang ingin melakukan perselingkuhan diretas, jutaan data pribadi penggunanya terekspos, menghancurkan pernikahan dan hidup mereka.



18. Toughest Forces on Earth (22 Mei 2024)

Toughest Forces on Earth. Dok. Netflix

Seri dokumenter ini menyurvei pasukan tempur militer di seluruh dunia untuk melihat bagaimana mereka berlatih demi misi berbahaya menggunakan peralatan khusus.



19. Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult (29 Mei 2024)