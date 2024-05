Hammersonic Festival 2024 Siap Guncang Jakarta, Angkat Tema The Majestic Fellowship

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hammersonic Festival 2024, festival musik keras terbesar di Asia Tenggara, siap menggebrak panggung Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta pada 4-5 Mei 2024. Dengan tema "The Majestic Fellowship," festival ini menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar musik rock dan metal di seluruh kawasan.

Dede Rianta, perwakilan dari Ravel Entertainment selaku penyelenggara Hammersonic Festival 2024, menjelaskan bahwa tema ini mencerminkan komitmen festival dalam merayakan persaudaraan di antara komunitas musik keras. "Kami ingin membangun hubungan yang kuat di antara penggemar musik keras dari berbagai latar belakang," kata Deri dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, 2 Mei 2024.

SAOSIN Gantikan Alesana yang Batal Tampil di Hammersonic Festival 2024

Baca Juga: 3 Fakta Tentang Hammersonic 2024 Beserta Band Metal yang Tampil

Dede Rianta atau sering dipanggil Deri mengatakan, ada sedikit kekecewaan karena skuad Alesana batal tampil karena masalah teknis dan logistik perjalanan. Meskipun demikian, kekecewaan ini langsung sirna dengan pengumuman bahwa SAOSIN akan menggantikan Alesana.

"Kami sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memastikan kelancaran gelaran Hammersonic Festival 2024, dan kehadiran SAOSIN diharapkan akan membuat festival semakin seru," kata Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment.

Ravel Entertainment Deri Rianta memberikan keterangan saat konferensi pers jelang konser musik cadas Hammersonic 2024 di Jakarta, Rabu, 2 Mei 2024. Festival musik cadas Hammersonic tersebut akan diselenggarakan pada 3-4 Mei 2024 di Pantai Carnival Ancol. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Line Up Hammersonic 2024

Line up Hammersonic Festival 2024 ini memang mengesankan, dengan band-band dari 4 benua yang siap memanjakan telinga para penggemar musik keras. Mulai dari Lamb of God dan A Day To Remember dari Amerika, Cradle of Filth dari Inggris, hingga Crossfaith dari Jepang, penggemar dijamin akan disuguhkan dengan serbuan musik yang luar biasa.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak hanya band-band internasional, kebanggaan Indonesia juga turut meramaikan panggung Hammersonic Festival 2024. Remember of Today, Strangers, Straight Answer, dan banyak lagi band lokal siap mengguncang Pantai Carnaval dengan performa mereka yang energik.

Tiket Hammersonic 2024

Tiket Hammersonic Festival 2024 telah dijual di www.hammersonic.com dan Tokopedia Tiket Event. Meskipun tiket gelombang pertama sudah habis terjual, tiket gelombang kedua masih tersedia dengan harga Rp 1.735.999. Untuk penggemar yang tidak bisa hadir selama dua hari penuh, tiket harian juga tersedia dengan harga Rp 1.053.999.

PUTRI ANI

Pilihan Editor: Festival Hammersonic Digelar 4-5 Mei 2024, Siapa Sosok Pendiri Panggung Musik Metal Itu?