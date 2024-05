5 Hal yang Perlu Diketahui Sebelum Nonton The Idea of You, Film Baru Anne Hathaway

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film romantis terbaru The Idea of You yang dibintangi oleh Anne Hathaway dan Nicholas Galitzine tayang mulai Kamis, 2 Mei 2024 di Prime Video. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara seorang ibu tunggal dengan penyanyi muda terkenal yang tidak mudah.

Diadaptasi dari kisah cinta kontemporer terkenal berjudul sama, The Idea of You berfokus pada Solène (Anne Hathaway), seorang ibu tunggal berusia 40 tahun, yang memulai kisah cinta tak terduga dengan Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), vokalis utama boyband terpopuler di dunia August Moon yang berusia 24 tahun.

Ketika Solène harus menggantikan mantan suaminya untuk menemani putrinya yang remaja ke Festival Musik Coachella, ia bertemu dengan Hayes secara tidak sengaja dan langsung merasakan ketertarikan yang kuat. Tak lama setelah mereka memulai romansa yang memabukkan, status superstar Hayes menghadirkan berbagai tantangan yang tak terhindarkan bagi hubungan mereka, dan Solène segera menyadari bahwa hidup di bawah bayangan Hayes mungkin melebihi apa yang ia harapkan.

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menyaksikan The Idea of You di Prime Video:



1. The Idea of You Hadirkan Kisah Romansa yang Segar

Produser dan sutradara Michael Showalter mendeskripsikan The Idea of You sebagai sebuah kisah romantis yang luar biasa. “Ini adalah tentang dua orang yang sepertinya tidak mungkin bersama, tapi sangat menyukai satu sama lain," katanya.

Sang sutradara juga menjelaskan bagaimana perjalanan keduanya dalam menjalin sebuah hubungan akan diisi oleh berbagai tantangan, mulai dari menghadapi opini publik hingga opini mereka sendiri mengenai siapa sosok yang pantas bersama atau tidak bersama mereka.

Film The Idea of You. (dok. Prime Video)

2. The Idea of You tentang Cinta dan Ketenaran

Menceritakan kisah cinta antara seorang ibu tunggal berusia 40 tahun dan seorang vokalis boyband terkenal berusia 24 tahun, The Idea of You mengeksplorasi arti ketenaran dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi hubungan pribadi.

Produser Cathy Schulman menjelaskan bahwa ketenaran Hayes menjadi salah satu hambatan terbesar bagi hubungan keduanya, dengan opini publik yang siap menghujat Solène jika mereka memutuskan keduanya tidak pantas bersama. Film ini akan memperlihatkan bagaimana hubungan Solène dan Hayes di bawah sorotan publik dengan adanya perbedaaan usia, fase hidup, dan status sosial.



3. Chemistry Anne Hathaway dan Nicholas Galitzine di The Idea of You

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berperan sebagai pasangan yang dimabuk cinta, Anne Hathaway dan Nicholas Galitzine siap menghadirkan chemistry yang manis dan kuat. Sang aktris pun memberikan pujian untuk lawan mainnya. “Sungguh menyenangkan bekerja dengan Nick. Dia membawa kehangatan, ketulusan, dan keseruan di lokasi syuting setiap hari,” katanya.

Nicholas membalas pujian tersebut dengan mengatakan dia banyak belajar dari pengalaman akting Anne. "Anne selalu mencari kebenaran dalam karakternya, yang sebenarnya itulah mengapa kami ada di sini – untuk menceritakan kisah jujur yang dapat menyentuh orang-orang," katanya.



Cuplikan adegan film "The Idea of You". (ANTARA/HO-Prime Video)

4. The Idea of You juga Menampilkan Hubungan Anak dan Ibu

Tidak hanya percintaan, film ini juga membawa unsur keluarga yang kuat lewat hubungan Solène dan anaknya, Izzy. “Dinamika keduanya intim, manis, dan apa adanya. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang spesifik, mungkin karena apa yang terjadi antara Solène dan ayahnya. Hubungan keduanya erat dan seperti tidak biasa," kata aktris Ella Rubin yang berperan sebagai Izzy.

Dengan adanya hubungan anak dan ibu yang kuat, sepertinya kita bisa menantikan bagaimana dinamika keluarga Solène berperan penting dalam hubungan sang ibu dengan kekasihnya yang terkenal.



5. Boyband Baru di The Idea of You

Nicholas Galitzine berperan sebagai Hayes Campbell dalam film The Idea of You. (dok. Prime Video)

Para kreator film ini bertekad agar para aktor muda yang tergabung dalam August Moon dapat dipercaya sebagai boyband superstar sungguhan. Produser Cathy Schulman pun menjelaskan bagaimana para anggota August Moon mengikuti kamp pelatihan untuk mempersiapkan mereka melakukan tur dengan serangkaian lagu original.

Para anggota menjalani pelatihan intensif selama berbulan-bulan dengan supervisor musik Frankie Pine yang mengerjakan Daisy Jones & The Six, serta koreografer Dani Vitale yang pernah mengarahkan penampilan Halsey di ajang VMA 2021. Untuk membuat lagu-lagunya, para kreator menggandeng seorang pembuat lagu terkenal, Savan Kotecha, yang telah menulis dan memproduseri beberapa artis paling terkenal di dunia, termasuk One Direction, Britney Spears, Nicki Minaj, Katy Perry, dan Ellie Goulding.

Pilihan Editor: Cerita Nicholas Galitzine Perdana Ketemu Anne Hathaway untuk Film The Idea of You