Mengenal Musisi Benny Blanco dan Kariernya sebagai Produser

TEMPO.CO, Jakarta - Benny Blanco musisi Amerika yang sedang disoroti publik, karena menjadi pacar baru Selena Gomez. Bintang pop itu baru-baru ini bekerja sama dengan Benny Blanco dalam lagu hit terbarunya, Single Soon. Mereka juga pernah berkolaborasi dalam beberapa lagu, antara lain I Can't Get Enough pada 2019.

Selena Gomez mengakui ia menjalin hubungan dengan produser musik dan kreator konten, Benny Blanco lewat akun Instagram dia, pada Kamis, 7 Desember 2023.

Profil Benny Blanco

Benny Blanco lahir pada 8 Maret 1988. Blanco lahir dan besar dalam keluarga mapan di Reston, Virginia, Amerika Serikat. Blanco menempuh pendidikan tinggi di Institut Penelitian Audio mendapat gelar sarjana teknik audio.

Pada 2007, Blanco menjajal karier sebagai penyanyi. Pada 2008, Blanco mencoba memproduseri album dan singel, yaitu Circus, Shattered Glass, Lace and Leather, Broken piece, Hot n Cold, I Kissed a Girl, Don't Why, Sit it off, dan Identified. Pada 2009, Benny Blanco ia juga memproduseri album dan single, dikutip dari situs web Billboard.

Kariernya terus melejit hingga menerima penghargaan BMI Songwriter of the Year antara tahun 2011 dan 2014. Ia juga pernah menerima penghargaan dari iHeartRadio Music Awards pada 2017.

Benny Blanco telah bekerja dengan artis populer seperti Kanye West, Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Ed Sheeran, Wiz Khalifa, Selena Gomez, dan Justin Bieber. Dia merilis album debutnya Friends Keep Secrets yang masuk dalam daftar 50 besar Billboard dan mencapai tangga lagu di Australia, Kanada, Norwegia, dan Irlandia.

Pada 2015, Benny Blanco telah menandatangani kemitraan dengan Downtown Music Publishing. Kesepakatan itu mencakup karya Blanco lagu-lagu hit Selena Gomez Same Old Love, Rihanna Diamonds, Katy Perry Teenage Dream, California Gurls, Maroon 5 Moves Like Jagger, Animals, Taio Cruz Dynamite, Ke$ha Die Young, Tik Tok, Black Widow Iggy Azalea feat Rita Ora.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | INTAN SETIAWANTY

