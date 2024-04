Mengenal Lizzo, Sempat Dianggap Pensiun sebagai Penyanyi dan Klarifikasi Ungkapannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lizzo sempat menyatakan di Instagram dia ingin mengakhiri kariernya dalam industri musik. Ia merasa terbebani oleh tekanan dan kritikan yang dialaminya. "Saya mulai bosan diseret oleh semua orang dalam hidup dan di Internet," kata Lizzo dalam unggahan di Instagram, Jumat, 29 Maret 2024, dikutip Antara.

Kata Lizzo, dia cuma mau berkarya musik yang membuat orang bahagia. "Membantu dunia menjadi sedikit lebih baik daripada saat saya menemukannya. Tapi, saya mulai merasa dunia tidak menginginkan keikutsertaan saya."

Belakangan ia membuat klarifikasi di media sosialnya lagi, pada Selasa, 2 April 2024. Yang, ia maksud berhenti, kata dia, soal perhatiannya terhadap berbagai hal negatif dalam kariernya.

Profil Lizzo

Baca Juga: Raissa Ramadhani Luapkan Perasaan Kecewa Lewat Lagu Tak Bisa Gantikannya

Dikutip dari Biography, Lizzo lahir di Detroit pada 27 April 1988, Lizzo, dengan nama lengkap Melissa Viviane Jefferson. Keluarganya terlibat dalam gereja Pentakosta, yang memperkenalkannya dengan musik gospel. Lizzo juga terinspirasi oleh musisi-musisi seperti Elton John, Queen, dan Stevie Wonder.

Bakat musik Lizzo terpancar ketika ia mulai memainkan seruling pada usia sembilan tahun. Ia melanjutkan studi musik di University of Houston dengan beasiswa berkat keterampilannya memainkan alat musik. Namun, ketertarikannya dalam musik tidak terbatas seruling saja. Lizzo juga tertarik rap dan mulai menulis lirik-lirik rap sebagai remaja.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selepas dari perguruan tinggi, Lizzo meniti karier di industri musik. Ia pindah ke Minneapolis dan terlibat dalam berbagai proyek musik lokal. Dukungan dari musisi Prince membuatnya semakin percaya diri merintis karier musiknya. Album pertamanya, Lizzobangers dirilis pada 2013.

Puncak karier Lizzo saat dirilisnya album keempat, Special, pada Juli 2022. Album ini mencapai posisi kedua di tangga album Billboard 200 dan mendapat pujian dari para kritikus.

Lagu About Damn Time dari album in mencapai posisi pertama di tangga lagu Billboard Hot 100. Prestasi ini membuat dia meraih tiga penghargaan Grammy, termasuk Record of the Year. Ia wanita kulit hitam yang memenangkan penghargaan ini sejak Whitney Houston pada 1994.

Meskipun cukup sukses kariernya, Lizzo mengakui ia juga mengalami tekanan dan hujatan.

ANTARA | BIOGRAPHY

Pilihan Editor: Digugat atas Pelecehan Seksual, Lizzo akan Tuntut Balik Mantan Penarinya