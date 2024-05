Lay Zhang Meluncurkan Video Musik Psychic

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lay EXO atau Lay Zhang merilis video musik solo terbaru Psychic pada 19 April 2024 di saluran YouTube Lay, berlatar pemandangan di Dubai. “Saya sangat senang mendapat kesempatan untuk mengunjungi dan menjelajahi Dubai saat syuting Psychic," katanya, pada Minggu, 28 April 2024, dikutip Antara.

Menurut Lay, Dubai mengabadikan esensi dari visinya untuk video musik tersebut dengan visualisasi budaya dan perkotaan modern. Video musik Psychic dibuka dengan pemandangan arsitektur kota Dubai. Lay mengajak para penonton untuk mengamati kota ini. Lagu ini juga dilengkapi dengan penampilan tarian dan gurun Dubai, The Lost Chambers Aquarium, Al Fahidi Historical Neighborhood, The Green Planet, Burj Khalifa, dan Atlantis, The Palm.

Psychic merupakan single utama kedua dari album Bahasa Inggris dia setelah Run Back to You bersama Lauv. Peluncuran lagu ini menjadi komitmen Lay terhadap penggemarnya di berbagai negara, dengan membawakan versi bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea dari lagu tersebut. Lewat karya ini, Lay ingin lagunya juga menjadi jembatan budaya dan bahasa.

Dikutip dari All Kpop, lagu ini perpaduan ritme garage dan bass, serta gerakan chordal R&B. Lirik Psychic mengaitkan hubungan takdir dan magis, dengan tema pemahaman dan antisipasi intens yang berbatasan dengan psikis.

Tentang Lay Zhang

Nama lengkapnya Zhang Yi Xing, lahir pada 7 Oktober 1991. Ia penyanyi, rapper, penulis lagu, produser rekaman, sutradara, penari, dan aktor asal Cina.Sejak kecil, ia sudah menjalani aktivitas sehari-hari yang dekat dengan musik. Ia sering mendengarkan musik bersama kakek dan neneknya.

Pada 2005, Lay Zhang mengikuti kompetisi dalam program televisi, Star Academy. Ia berada di peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut juara ketiga. Pada 2007, ia bergabung dengan SM Entertainment setelah lolos audisi dengan sistem casting global perusahaan di Wuhan. Saat audisi, ia masih berusia 16 tahun dan sedang bersiap ujian masuk perguruan tinggi.

Dikutip dari Soompi, pada 17 Januari 2012, Lay diperkenalkan sebagai anggota EXO. Tiga tahun setelah debut bersama EXO, ia mulai menjajal berakting membintangi film Cina berjudul Oh My God!.

Pada 28 Oktober 2016, Lay Zhang memulai debut sebagai solois yang merilis extended play (EP) pertama berjudul Lose Control. Ia menjadi anggota EXO pertama yang menjadi penyanyi solo. Sebelum debut menjadi penyanyi solo, ia menerbitkan buku autobiografi pertama berjudul Standing Firm At 24, dikutip dari Elite Daily.

Ia juga salah satu dari tiga anggota EXO yang mengikuti acara peragaan busana atau fashion week. Ia mengikuti Paris Fashion Week pada 2018. Pada 7 Oktober 2020, ia merintis perusahaan hiburan Chromosome Entertainment Group. Pada 8 April 2022, kontraknya dengan SM Entertainment telah berakhir dan tidak diperbarui. ia merilis single berjudul JIU untuk memperingati ulang tahun debutnya yang kesepuluh.

Dikutip dari My Drama List, pada September sampai akhir November 2022, Lay EXO memulai tur solo kedua Grandline 2: Infinite Lands. Pada 18 Januari 2023, ia memenangkan Artist of the Year 2022 di Weibo Music Awards. Pada 26 September 2023, Lay Zhang memenangkan Producer of the Year 2023 di Weibo Music Awards.

ALLKPOP | ANTARA

