Han So Hee dan Jeon Jong Seo akan Membintangi Drakor Bergenre Noir, Project Y

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee dikabarkan akan membintangi drama bergenre noir bersama Jeon Jong Seo, berjudul Project Y. Dikutip dari Soompi, pada 29 April 2024 diumumkan Han So Hee dan Jeon Jong Seo akan membintangi drama baru tersebut.

Drakor Project Y

Dikutip dari Asian Wiki, Project Y berfokus pengalaman yang intens dengan latar belakang distrik Gangnam di Seoul, Korea Selatan. Drama ini akan mengikuti kisah dua orang yang memiliki ambisi besar mencuri emas batangan senilai 8 miliar won, kemudian menghilang.

Dikutip dari Soompi, Project Y disutradarai oleh Lee Hwan. Ia sutradara drakor seperti Park Hwa Young dan Young Adult Matters. Proses syuting Project Y akan dimulai pada pertengahan kedua 2024.

1. Han So Hee

Han So Hee aktris Korea Selatan yang memulai debutnya dalam peran kecil dalam Reunited Worlds. Dia juga muncul dalam video musik Jung Yong Hwa That Girl (2017) dan video musik SHINee Tell Me What To Do (2016). Han So Hee mendapat peran utama pertamanya dalam drama Money Flower di MBC TV dan 100 Days My Prince di tvN pada 2018.

Ia juga muncul dalam drama After The Rain di KBS2 dan muncul dalam video musik Roy Kim The Hardest Part. Han So Hee memerankan peran pendukung dalam drama Abyss, bersama dengan Ahn Hyo Seop dan Park Bo Young.

Namanya melejit setelah membintangi drama The World of the Married, yang membuatnya semakin populer di kalangan penonton. Pada 23 Maret 2022, ia diumumkan sebagai Duta Global Korea Selatan Pertama untuk Balenciaga.

2. Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo aktris Korea Selatan yang terkenal karena perannya sebagai Shin Hae Mi dalam film Burning (2018). Jeon lahir di Seoul, Korea Selatan, sebelum pindah bersama keluarganya ke Kanada.

Di Kanada, ia menempuh pendidikan menengahnya sebelum kembali ke Korea untuk menyelesaikan sekolahnya. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Sejong, memilih jurusan film. Pada 2018, ia jeda dari kuliah untuk mengejar karier aktingnya dengan lebih fokus.

Prestasi aktingnya terbukti ketika ia memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik untuk perannya dalam film The Call di Baeksang Arts Awards ke-57. Pada Mei 2021, Jeon Jong Seo menandatangani kontrak dengan United Talent Agency (UTA) sebelum bergabung dengan agensi ANDMARQ.

