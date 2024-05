Konser Sheila on 7 di 5 Kota Sold Out, Ini Pesan Buat yang Tak Kebagian Tiket

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh tiket konser Sheila on 7 "Tunggu Aku Di" 5 kota resmi terjual habis atau sold out hanya dalam waktu singkat. Sebagai penutup, penjualan tiket konser Sheila on 7 di Bandung pagi tadi bahkan telah habis terpesan hanya dalam 7 menit saja.

“Hari ini tiket ‘Tunggu Aku Di’ Bandung habis terpesan dengan sangat cepat hanya dalam waktu 7 menit aja. Terima kasih untuk antusiasme yang sangat tinggi," kata Andri Verraning Ayu, CEO Antara Suara selaku promotor dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 1 Mei 2024.



Konser Sheila on 7 di Bandung akan digelar di Stadion Siliwangi pada 28 September 2024, setelah mereka manggung di Samarinda (27 Juli), Makassar (10 Agustus), Pekanbaru (31 Agustus), dan Medan (14 September).

Besarnya Antusiasme Sheilagank Melebihi Ekspektasi Sheila on 7

Konser Sheila on 7 di Bandung ini diprediksi menjadi tempat bersatunya Sheilagank dari Pulau Jawa. Mereka berkumpul dari berbagai wilayah untuk menyatukan kecintaan mereka pada musik Sheila on 7.

Baca Juga: Website Penjualan Tiket Sheila on 7 di Bandung Sempat Eror hingga Penuh Selama 1 Jam

Namun, tidak hanya dari Pulau Jawa, ada juga penggemar dari luar Jawa yang memutuskan untuk membeli tiket konser di Bandung. Area tersebut antara lain, Sulawesi, Banten, Sumatera Selatan, dan Bali.

Adam Subarkah, personel Sheila on 7 saat menghadiri konferensi pers konser "Tunggu Aku Di", pada 17 April 2024 di Jakarta. Dok. Antara Suara

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami tidak pernah menyangka bahwa antusiasme kalian melebihi ekspektasi kami, terima kasih banyak kepada Sheilagank yang telah berjuang untuk mendapatkan tiket," kata Adam Subarkah, bassist Sheila on 7.



Pesan untuk Fans yang Tidak Kebagian Tiket Konser Sheila on 7

Untuk para penggemar, Bandung adalah peluang terakhir setelah gagal mendapatkan tiket di empat kota sebelumnya. Sheila on 7 sendiri memberi pesan kepada penggemar yang tidak berhasil mendapatkan tiket. "Bagi yang belum berhasil, janganlah bersedih, karena kita pasti akan bertemu di kesempatan lain. Kami tak sabar untuk menciptakan sejarah bersama-sama," kata Adam.

Ribuan Sheilagank telah menanti kesempatan langka ini, dan siap untuk menjadi bagian dari sejarah perjalanan konser Sheila on 7. Bahkan kata kunci Sheila dan Tiket So7 menjadi trending di Twitter/X. Promotor konser Sheila on 7 berharap konser ini bisa menghadirkan memori indah bagi para penonton yang hadir.

Pilihan Editor: War Tiket Sheila on 7 di Bandung Dimulai, 25 Ribu Fans Diprediksi akan Penuhi Stadion Siliwangi