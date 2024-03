Perjalanan Karier Musik Laufey, yang akan Jadi Tamu Spesial di Java Jazz 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Islandia, Laufey akan menjadi tamu spesial dalam perhelatan akbar musik jazz di Indonesia. Ia akan tampil di Special Show BNI Java Jazz Festival 2024 untuk kedua kalinya, setelah sukses menghibur para penggemarnya pada konser tahun lalu.

Lalu, siapa sebenarnya Laufey yang memiliki banyak penggemar di Indonesia? Laufey Lín Bing Jónsdóttir adalah perempuan kelahiran 23 April 1999, yang dikenal dengan nama Laufey. Ia adalah seorang penyanyi-penulis lagu dan produser rekaman asal Islandia.

Laufey, Artis Pop yang Terpengaruh Musik Jazz

Baca Juga: Line Up Java Jazz Festival 2024 hingga Alasan Laufey Tampil di Spesial Show

Dia menjadi terkenal pada awal 2020-an karena kesuksesannya sebagai artis pop yang terinspirasi oleh musik-musik jazz. Bisa dikatakan, lagu-lagu Laufey bergenre jazz masa kini. Para kritikus pernah mencatat bahwa lagu-lagu Laufey meraih kesuksesan cukup besar untuk sebuah genre yang sebagian besar telah menurun secara komersial.

Setelah tampil sebagai solois cello dengan Iceland Symphony Orchestra pada usia 15 tahun, Laufey adalah finalis dalam Iceland's Got Talent edisi 2014. Ia juga menjadi semifinalis dalam The Voice Iceland pada tahun berikutnya.

Dia merilis EP debutnya pertama kali pada 2021 dengan merilis lagu "Typical of Me" dan lulus dari Berklee College of Music di Boston. Album debutnya, Everything I Know About Love yang dirilis pada 2022, masuk tangga lagu di Islandia dan Amerika Serikat.

Album lanjutannya, Bewitched yang dirlis pada 2023 lalu juga memenangkan Album Vokal Pop Tradisional Terbaik di Grammy Awards Tahunan ke-66 pada 2024. Album ini menampilkan single "From the Start", yang meraih kesuksesan tangga lagu moderat di Kanada, Selandia Baru, dan Inggris.

Perjalanan Karier Laufey di Dunia Musik, Sebagian Lagu Ditulis di Asrama

Pada 6 April 2020, Laufey merilis single debutnya, "Street by Street", yang berhasil menduduki peringkat pertama di Icelandic Radio. Ia kemudian meluncurkan EP pertamanya, Typical of Me, pada 30 April 2021. Album ini berisi "Street by Street" dan enam lagu lainnya, yang ditulis di kamar asrama kampusnya.

Rolling Stones secara khusus memuji penampilannya dalam lagu "I Wish You Love." American Songwriter memasukkan EP tersebut ke dalam daftar album terbaik tahun 2021. Selain itu, Typical of Me mendapat perhatian dari musisi seperti Willow Smith dan Billie Eilish.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahun yang sama, Laufey menjadi pembawa acara musik mingguan di BBC Radio 3 selama musim semi dan musim panas yang disebut Happy Harmonies. Pada kesempatan itu, ia menyoroti musik yang membangkitkan semangat dalam berbagai macam genre.

Pada November 2021, Laufey tampil di London Jazz Festival. Sekitar waktu yang sama, ia berkolaborasi dengan London Philharmonic Orchestra, untuk merilis lagunya "Let You Break My Heart Again." Sebulan kemudian, ia berkolaborasi dengan penyanyi Dodie untuk merilis single lainnya, "Love To Keep Me Warm", sebuah cover dari lagu "Winter Weather" karya Ted Shapiro.

Tahun 2022 menandai debutnya di televisi jaringan Amerika Serika. Ia tampil sebagai tamu musik di Jimmy Kimmel Live! pada 21 Januari.

Rilis Album Perdana

Setelah lima bulan, album perdananya, Everything I Know About Love, dirilis pada 26 Agustus 2022 yang mendapatkan pujian. Di tangga lagu Album Artis Baru Alternatif Billboard, album ini mencapai puncaknya saat bertengger di nomor satu saat debutnya.

Pada Agustus 2023, diumumkan bahwa Laufey menandatangani kontrak penerbitan global dengan Warner Chappell Music (WCM). Bulan berikutnya, album keduanya, Bewitched, dirilis pada 8 September 2023. Seminggu sebelum perilisan, ia membocorkan partiturnya kepada para penggemar untuk dapat menyimpan album tersebut.

Album ini mendapat pujian kritis dan mendapatkan nominasi dan kemenangan Grammy Award pertama Laufey, untuk Album Vokal Pop Tradisional Terbaik di Penghargaan Grammy Tahunan ke-66. Saat itu, ia tampil bersama Billy Joel di nomor penutup, "Turn the Lights Back On."

Pilihan Editor: Line Up Java Jazz Festival 2024 hingga Alasan Laufey Tampil di Spesial Show