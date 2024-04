Profil Jared Leto, Musisi Rock yang akan Absen di Met Gala 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi rock 30 Seconds to Mars, Jared Leto dikabarkan akan melewatkan perayaan Met Gala 2024. Hal itu karena band dia memulai tur Eropa Seasons World Tour. “Kembali ke perjalanan. Sudah lima tahun," kata Jared kepada Eonline News dikutip Antara, Senin, 1 April 2024.

Tur internasional bukanlah satu-satunya jadwal Jared musim panas ini. Ia juga melakukan syuting Tron: Ares, reboot dari Tron tahun 1982 dan Tron Legacy tahun 2010 di sela jadwal konser. "Jujur saja ini sangat aneh, karena pertunjukannya adalah tentang kebebasan mutlak, dan akting adalah tentang kontrol,” katanya.

Ia menikmati aktivitas keduanya. “Sangat menyenangkan melakukan keduanya. Saya belum pernah melakukannya pada waktu yang sama sebelumnya. Ini cukup intens akan menjadi pengalaman yang menarik,” ucapnya.

Jared Leto mengatakan, ia akan menyaksikan gala acara karpet merah dari jauh. "Saya akan berada di sana dengan semangat bersama kucing saya. Mengucapkan selamat malam yang indah kepada semua orang,” katanya.

Mengenal Jared Leto

Dikutip dari Britannica, Jared Joseph Leto atau Jared Leto lahir di Bossier City, Louisiana, Amerika Serikat pada 26 Desember 1971. Ia aktor dan musisi pemenang Academy Award untuk aktor pendukung terbaik atas penampilannya di Dallas Buyers Club (2013). Dia ikut membentuk band rock alternatif 30 Seconds to Mars.

Leto dibesarkan oleh ibunya, Constance, yang mendukung minat seni sejak dini. Ia belajar melukis di Philadelphia dan pembuatan film di Sekolah Seni Visual di New York City sebelum pindah ke Los Angeles tahun 1992.

Leto mengawali karier industri hiburan sebagai seorang aktor. Ia pertama kali muncul di acara televisi, termasuk Camp Wilder (1992–1993). Karier aktingnya dimulai ketika ia berperan sebagai Jordan Catalano dalam serial kritis, kemudian menjadi favorit My So-Called Life (1994–1995), yang juga dibintangi oleh Claire Danes .

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Leto memulai karier bermusik bersama 30 Seconds to Mars pada 1998 dengan saudaranya, Shannon Leto. Jared Leto sebagai penulis lagu dan vokalis dan Shannon sebagai drumer. Mereka cukup diminati album A Beautiful Lie (2005) yang mencapai status platinum.

Dikutip dari Biography, pada 2011, grup ini mencetak Guinness World Record untuk tur konser terlama oleh band rock dengan menampilkan 300 pertunjukan. Tahun berikutnya, mereka merilis film dokumenter, Artifact tentang perseteruan mereka dan tuntutan hukum senilai 30 juta dolar AS dengan label rekaman EMI.

Film ini disutradarai oleh Leto dengan nama samaran Bartholomew Cubbins, karakter Dr. Seuss. Leto juga menggunakan nama itu saat mengarahkan video bandnya.

Pada Mei 2013, 30 Seconds to Mars merilis album keempat, Love, Lust, Faith and Dreams . Di tahun itu pula, grup ini memenangkan MTV Video Music Award untuk video rock terbaik untuk lagu Up in the Air. Mereka kembali dengan album kelima America pada 2018.

Setelah itu, 30 Seconds to Mars sering melakukan tur, dengan sejumlah album, termasuk This Is War (2009), Love Lust Faith + Dreams (2013), dan America (2018). Ini mengukuhkan status Leto sebagai bintang rock 30 Seconds to Mars papan atas.

Gaya musik 30 Seconds to Mars sering dikategorikan sebagai rock alternatif, namun juga mencakup elemen progressive rock, space rock, dan neo-progressive rock. Jared Leto, sebagai penulis lagu utama dikenal karena suaranya yang khas dan rentang vokal yang luas, kemampuannya untuk menyampaikan emosi yang dalam melalui musiknya.

Dia juga membuat citra visual yang kuat untuk band, sering terlibat langsung dalam pembuatan video musik dan presentasi panggung.

Pilihan Editor: Jared Leto Cosplay Jadi Choupette Kucing Karl Lagerfeld di Karpet Merah Met Gala 2023