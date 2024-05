44 Tahun Duta Sheila on 7 Kelahiran Kentucky AS, Mau Tau Motto Hidupnya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 April 2024, merupakan momen istimewa bagi penggemar musik Tanah Air karena salah satu figur ikonik dalam industri musik Indonesia, Duta Sheila on 7, merayakan ulang tahunnya yang ke-44. Sebagai vokalis utama dari band legendaris Sheila on 7, Akhdiyat Duta Modjo, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Duta, telah menorehkan jejak panjang dalam dunia musik Indonesia.

Di balik gemerlap panggung dan suara merdu yang memukau, terdapat kisah hidup seorang musisi yang telah mengukir legenda dalam industri musik Indonesia. Namanya adalah Akhdiyat Modjo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Duta. Lahir di Kentucky, Amerika Serikat, pada 30 April 1980, Duta tumbuh menjadi sosok yang menginspirasi jutaan orang dengan bakat dan karyanya.

Dengan tinggi badan 180 cm dan berat 67 kg, Duta memiliki tubuh yang sangat proporsional. Aksi panggung yang selalu memikat para penggemar dan kemampuan vokal yang luar biasa. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah baginya. Sejak kecil, Duta telah menunjukkan minat yang besar dalam dunia musik. Bakatnya sebagai penyanyi terungkap sejak usia dini, dan dia terus mengasahnya seiring berjalannya waktu.

Meskipun lahir di Amerika Serikat, Duta memiliki akar yang kuat dengan Indonesia. Sejak pindah ke Indonesia, dia telah menemukan panggilannya di dunia musik Tanah Air. Bergabung dengan band Sheila On 7 pada 1998 adalah tonggak penting dalam karir musiknya. Sebagai vokalis utama, Duta memimpin band ini menuju puncak popularitas dengan suara merdu dan karisma panggungnya yang khas.

Tidak hanya seorang musisi, Duta juga memiliki beragam hobi di luar musik. Dia sangat menyukai olahraga dan sering menghabiskan waktunya untuk bermain dan menonton berbagai jenis olahraga. Selain itu, dia juga seorang pecinta film, dengan genre favoritnya adalah aksi dan komedi. Di samping itu, Duta juga memiliki minat dalam acara televisi, terutama yang berkaitan dengan musik dan olahraga.

Dalam dunia musik, Duta telah menciptakan banyak lagu yang menjadi hits dan disukai banyak orang. Salah satu lagu favoritnya adalah On The Phone dari Sheila On 7, yang merupakan salah satu dari banyak lagu ciptaannya yang berhasil menembus hati para pendengar.

Dilansir dari website resmi Sheila on 7, Sheilaon7.com, motto hidup Duta adalah "Maju Terus Pantang Mundur. Hidup Terus!", sebuah ungkapan yang mencerminkan semangatnya untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan dengan penuh semangat. Dengan kepribadian yang ramah, semangat yang tinggi, dan bakat yang luar biasa, Duta Modjo telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya dalam dunia musik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

Baru-baru ini, terungkap bahwa Duta memiliki kemiripan yang mencolok dengan sang ayah. Pada hari Ahad petang, tanggal 19 November 2023, Duta membagikan sebuah foto mendiang ayahnya, Hakam S. Modjo. Foto tersebut menunjukkan betapa miripnya Duta dengan sang ayah, dan segera mendapat banyak pujian dari para penggemar.

Itulah profil singkat dari Duta Sheila on 7, seorang musisi yang telah mengukir sejarah dalam industri musik Indonesia. Dengan bakat vokal yang luar biasa, karisma panggung yang memikat, dan dedikasi yang tinggi dalam berkarya, Duta telah menjadi ikon bagi banyak orang dan memberikan inspirasi bagi generasi musisi mendatang.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I ISTIQOMATUL HAYATI

