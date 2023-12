Selena Gomez Konfirmasi Berpacaran dengan Benny Blanco

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez baru saja menghebohkan media sosial. Pelantun Same Old Love ini tampaknya mengkonfirmasi bahwa ia sedang menjalin hubungan dengan produser musik dan kreator konten, Benny Blanco pada Kamis, 7 Desember lewat akun Instagram pribadinya.

Pendiri Rare Beauty tersebut berkomentar di beberapa unggahan Instagram yang berspekulasi tentang status hubungannya. Kabar kencannya dimulai ketika ia meninggalkan balasan pada unggahan yang bertulisan "Selena Gomez Sepertinya Mengkonfirmasi bahwa Dia Sedang Menjalin Hubungan."

Komentar Selena Gomez soal Hubungannya

Baca Juga: The Kid Laroi Ungkap Dampak Positif Berteman dengan Justin Bieber

Dalam komentar itu, sang maestro kecantikan hanya menulis, "fakta" dari akun Instagram pribadinya. Sontak kabar tersebut langsung viral di berbagai media sosial. Meski begitu, awalnya beberapa penggemar tidak percaya dan menganggap bahwa ia hanya sarkas saja soal hubungannya dengan musisi bernama asli Benjamin Joseph Levin alias Benny Blanco.

Di salah satu situs penggemar @selenagomezbr2.0, sang penyanyi kembali menegaskan bahwa Blanco adalah kekasih barunya. Di bawah unggahan yang menampilkan foto Gomez dan Blanco berpose bersama pada perayaan ulang tahunnya yang ke-31, ia kembali meninggalkan komentar yang mengisyaratkan hubungan mereka.

"Dia adalah segalanya dalam hatiku," tulis Selena. Dia kemudian membalas di kolom komentar yang sama, membela Blanco dan menyebutnya sebagai "Hal terbaik yang pernah terjadi padaku." Ia juga menambahkan alasan mengapa Benny Blanco merupakan hal terbaik yang pernah ia miliki. "Dia masih lebih baik dari siapa pun yang pernah bersamaku," tulisnya.

Unggah Foto Mesra dengan Benny Blanco

Tidak berhenti sampai di situ, Selena kembali mengejutkan publik dengan unggahan terbarunya. Tak lama setelah komentar-komentar tersebut muncul, ia mengunggah foto hitam putih wajahnya di Instagram Story sedang bersandar pada seorang pria berjenggot yang tampaknya adalah Blanco.

Meskipun wajahnya tidak terlihat, gelang yang dikenakan laki-laki di foto tersebut sama seperti gelang yang sering muncul di Instagram Benny Blanco. Lagi-lagi Selena kembali terbuka bahwa ia benar-benar mengencani pelantun lagu Bad Decisions itu.

Jawaban Tegas Selena Gomez Bela Kekasihnya

Bagi netizen yang mempertanyakan hubungan asmaranya dengan produser rekaman tersebut, Selena membalasnya dengan tegas. Ia menulis dalam komentar lain bahwa jika para penggemar benar-benar peduli dengannya, mereka akan mendukung hubungan tersebut.

"Jika kamu benar-benar peduli denganku. Ini adalah kebahagiaanku. Jika tidak, bebas untuk mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kata-katamu memandu hidupku. Tidak akan pernah. Aku sudah selesai. Jika kamu tidak bisa menerimaku di saat-saat paling bahagia, maka jangan pernah ada dalam hidup saya," tulis Selena.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dia kemudian kembali menegaskan soal keputusan hubungan asmaranya dengan menulis di Instagram Story. "Hanya sebagai pengingat betapa aku menghargai dan mencintai kalian semua," tulis mantan kekasih Justin Bieber ini.

Dikabarkan Dekat Mulai Oktober 2023

Tampaknya Selena berhenti menjomblo pada Oktober, ketika Benny, 35 tahun, terlihat menghadiri acara amal di Los Angeles. Ia tampil dengan setelan serba putih di acara Rare Impact Fund Benefit pada 4 Oktober, yang diselenggarakan oleh aktris Only Murders in the Building ini untuk mendukung kesehatan mental kaum muda.

Setelah sang penyanyi mengembuskan rumor percintaan dengan produser rekaman itu, seseorang yang mengetahui situasi tersebut mengkonfirmasi bahwa keduanya adalah pasangan kekasih. Sumber dekat tersebut menjelaskan kronologi kedekatan keduanya.

"Selena dan Benny telah saling bertemu secara santai untuk sementara waktu dan baru-baru ini, hubungan mereka menjadi lebih resmi. Segalanya berjalan `dengan sangat baik di antara mereka dan Selena merasa bahagia. Menurutnya, Benny sangat lucu dan tentu saja, sangat berbakat," ujar sumber tersebut.

Hubungan Asmara Selena Gomez

Diketahui saat ini Selena berada di tempat yang tepat. "Dia (Selena) melakukan hal yang dia sukai dan tidak merasakan tekanan untuk menjalin hubungan. Teman-teman dan keluarganya mendukungnya dan hanya ingin dia bahagia," kata orang terdekat di pihak Selena Gomez.

Gomez dan Blanco bekerja sama dengan Tainy dan J Balvin untuk lagu I Can't Get Enough pada 2021. Tahun ini, Selena Gomez sempat dikaitkan dengan Drew Taggart dari The Chainsmokers dan Zayn Malik setelah mereka terlihat bermesraan di NYC. Namun, ia mengkonfirmasi sendiri hubungannya dengan Benny Blanco di beberapa unggahan media sosial.





E! | ETONLINE

Pilihan Editor: Dikritik Bersikap Netral Atas Konflik Gaza, Selena Gomez Akan Tinggalkan Instagram