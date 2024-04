Mengenal Kylie Minogue Penyanyi yang Masuk Daftar 100 Orang Paling Berpengaruh Majalah TIME

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Kylie Minogue masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh tahun 2024 versi Majalah TIME, yang diumumkan pada Rabu, 17 April 2024. Kylie Minogue masuk dalam daftar orang paling berpengaruh kategori ikon bersama Dua Lipa, 21 Savage, Burna Boy, dan Jack Antonoff merujuk laporan Billboard yang dikutip Antara.

“Terima kasih atas kehormatan luar biasa ini, berada di antara teman-teman yang luar biasa.”. Ia juga menambahkan, “Ini sangat mencengangkan untuk saya dan membuat membuat hati saya sepenuhnya Padam!!” tulisnya di Instagram.

Vokalis Coldplay Chris Martin menulis catatan untuk Kylie Minogue dalam daftar tahunan orang paling berpengaruh Majalah TIME.

“Dia menjalani hidupnya dengan begitu anggun, dan mendekati setiap proyek dengan penuh semangat serta dedikasi. Dia sepertinya selalu 10 tahun lebih maju dibandingkan orang lain, dan dia artis yang tahu bagaimana memberikan pelayanan, membuat lagu yang disukai penggemar selama bertahun-tahun.” kata Chris.

Tentang Kylie Minogue

Dikutip dari Internet Movie Database, Kylie Ann Minogue lahir pada 28 Mei 1968. Ia anak sulung dari tiga bersaudara. Karier akting Kylie dimulai sejak dini, namun lewat perannya sebagai Charlene dalam serial Australia, Neighbors (1985) telah mengangkat namanya dan menjadikan Kylie sebagai bintang.

Perjalanan karier bernyanyi Kylie dimulai ketika seorang eksekutif perusahaan rekaman mendengar lagu hit Little Eva The Loco-Motion yang dibawakan Kylie. Kylie menandatangani kontrak dengan PWL Records dan pembuat hit Stock/Aiken/ Waterman pada 1987.

Karier bernyanyi dia semakin melejit dengan lebih dari 20 hit menempati posisi sepuluh besar berturut-turut di Inggris. Sejalan dengan kariernya di dunia tarik suara, karier akting Kylie juga bersinar. Pada 1989 ia mendapat peran utama sebagai Lola dalam The Delinquents.

Pada 1992, ia meninggalkan PWL Records dan melakukan debut self tittled untuk pada 1994. Setelah itu menghasilkan lagu-lagu hit seperti Confide In Me dan Put Yourself In My Place. Pada 1997, Kylie merilis single pertama Kylie, Some Kind of Bliss ditulis bersama dan diproduksi oleh James Dean Bradfield dan Sean Moore.

