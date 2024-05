War Tiket Sheila on 7 di Bandung Dimulai, 25 Ribu Fans Diprediksi akan Penuhi Stadion Siliwangi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan tiket konser tunggal Sheila on 7 dengan tajuk "Tunggu Aku Di" Bandung telah dibuka pada Rabu, 1 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Pembelian tiket sendiri hanya bisa dilakukan di website resmi tungguakudi.com.

Bandung akan menjadi kota terakhir persinggahan Sheila on 7 dari rangkaian konser tunggal mereka. Konser Sheila on 7 akan digelar di Stadion Siliwangi Bandung pada 28 September 2024, setelah empat kota besar yaitu Samarinda, Makassar, Pekanbaru dan Medan.

Website Penjualan Tiket Sheila on 7 di Bandung Sempat Eror hingga Penuh Selama 1 Jam

Promotor Antara Suara sempat melaporkan antusiasme masyarakat yang begitu besar dalam memburu tiket konser Sheila on 7 di Bandung pagi ini. "5 menit menuju penjualan tiket Sheila on 7 #TungguAkuDiBandung. Persebaran Perjantan Tangguh yang udah stand by di website mulai terlihat. Hari ini sangat-sangat ramai. Semoga lancar buat kita semua ya! Good luck," tulis Antara Suara di Instagram Story.

Konser Sheila on 7 di Bandung Punya 4 Kategori Tiket

Dari empat kota besar itu, Bandung mempunyai kategori tiket yang paling banyak yaitu empat kategori (CAT 1, CAT 2, Festival, dan CAT 3) yang harganya cukup tinggi hingga mencapai 1 juta rupiah, sangat berbeda dengan kota-kota lainnya.

Pertama ada kategori CAT 1 yang dibandrol dengan harga paling mahal yaitu Rp 950 ribu, CAT 2 dibandrol dengan harga Rp 525 ribu, Festival Rp 475 ribu dan CAT 3 Rp 325 ribu.

Dengan beragamnya kategori tiket yang dijual, pastinya akan ada pasar penonton yang juga cukup banyak. Tak bisa dielakan lagi, band satu ini memang punya banyak penikmat dan pencinta lagu-lagunya, bahkan mempunyai fans dari semua generasi.

Kapasitas Stadion Siliwangi Mencapai 25 Ribu Orang

Melihat kategori tiket yang banyak dan juga penikmannya yang banyak dari berbagai kalangan, Antara Suara mengumumkan jika Sheila on 7 akan manggung di Stadion Siliwangi Bandung.

Melihat jumlah kapasitas Stadion Siliwangi Bandung yang terletak di Jl. Lombok No.10, Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, ini berkapasitas 25 ribu orang, kemungkinan besar nantinya jumlah penonton berkisaran di angka tersebut.

Apalagi, Bandung yang terletak di Jawa Barat ini merupakan kota yang strategis untuk dikunjungi dari berbagai daerah yang ada di sekitaran Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi atau Jabodetabek, serta kota-kota lainnya di Jawa Barat.

Band yang dipunggawai Duta, Eros dan Adam ini sudah 28 tahun berkarier. Band ini mempunyai pasar dan penikmatnya sendiri. Konser Sheila on 7 tak pernah gagal untuk kembali mengenang momen masa lalu atau nostalgia.

