Setelah Persaingan Sengit, Tiket Konser Sheila on 7 di Bandung Akhirnya Sold Out

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser Sheila on 7 "Tunggu Aku Di" Bandung habis terjual dalam kurun waktu sekitar hampir 2 jam setelah persaingan ketat di laman website tungguakudi.com. Sebelumnya tiket itu dibuka pada pukul 10.00 WIB dan habis terjual pada 11.00 WIB lebih sedikit pada Rabu, 1 Mei 2024.

Informasi itu diunggah oleh promotor Antara Suara dalam sebuah unggahan di Instagramnya @antara.suara. Mereka mengatakan penjualan tiket di Bandung merupakan penutup dari rangkaian penjualan tiket konser yang akan dilakukan di lima kota besar di Indonesia.

"Tiket konser Sheila On 7 #TungguAkuDiBandung telah habis terjual. Momen ini sekaligus menutup seluruh rangkaian penjualan tiket di 5 kota. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya, Sheila Gank!" tulis Antara Suara.

Bandung akan menjadi kota terakhir persinggahan Sheila on 7 dari rangkaian konser tunggal mereka. Konser Sheila on 7 akan digelar di Stadion Siliwangi Bandung pada 28 September 2024, setelah empat kota besar yaitu Samarinda, Makassar, Pekanbaru dan Medan.

Antara Suara menuliskan, ada banyak hal yang dibagikan oleh Sheila Gank ke Antara Suara dan GOLDLive Indonesia selaku penyelenggara. Semuanya bercerita mengenai rasa rindu untuk menonton konser Sheila on 7. "Kami usahakan merespon satu per satu, mohon maaf jika ada banyak pesan yang masih terlewat," tulis akun itu lagi.

Pesan Promotor Bagi yang Tak Dapat Tiket Konser Sheila on 7

Baca Juga: Website Penjualan Tiket Sheila on 7 di Bandung Sempat Eror hingga Penuh Selama 1 Jam

Namun, Antara Suara mengatakan, pada akhirnya, konser ini bukan hanya milik Pejantan Tangguh yang berhasil dapet tiketnya, namun juga milik Pemuja Rahasia yang selalu meramaikan euforia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Terima kasih untuk semua pihak yang telah menyebarkan kebahagiaan konser Sheila On 7 ke penjuru kota! Terakhir, kami himbau untuk tetap waspada terhadap aksi penipuan. Jaga diri anda dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Cukup menahan rindu, jangan sampai tertipu," tulis Antara Suara dalam unggahan dua jam lalu.

Website Penjualan Tiket Konser Sheila on 7 di Bandung Sempat Eror

Sebelumnya, pemburuan tiket konser Sheila on 7 mempunyai ceritanya tersendiri di setiap kota, salah satunya yang terjadi pada pagi tadi di Bandung. Penggemar dari berbagai kota berkumpul di dalam sebuah website penjualan tiket, yang membuat website itu down beberapa saat. Penggemar harus ikut mengatre di dalam sana, hingga satu jam lamanya.

Sebelum pembukaan tiket yaitu 09.55 WIB, Antara Suara sempat melaporkan antusiasme masyarakat yang begitu besar dalam memburu tiket konser Sheila on 7 di Bandung. "5 menit menuju penjualan tiket Sheila on 7 #TungguAkuDiBandung. Persebaran Perjantan Tangguh yang udah stand by di website mulai terlihat. Hari ini sangat-sangat ramai. Semoga lancar buat kita semua ya! Good luck," tulis Antara Suara di Instagram Story pagi tadi.

Pilihan Editor: War Tiket Sheila on 7 di Bandung Dimulai, 25 Ribu Fans Diprediksi akan Penuhi Stadion Siliwangi