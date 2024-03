Lady Gaga: Diva Nyentrik yang Menapaki 38 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - 28 Maret, menandai kelahiran diva nan nyentrik Lady Gaga, seorang penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika serikat.

Lady Gaga memiliki nama asli Stefani Joanne Agelina Germanotta lahir pada 28 Maret 1986 di New York City. Dia mulai bermain musik di klub-klub Lower East Side, dan akhirnya mulai menulis lagu untuk penyanyi seperti Britney Spears, Fergie, New Kids in the Block dan lainnya, sebelum dia mendaptkan kontrak rekamannya sendiri.

Dilansir dari Billboard, Gaga akhirnya menandatangani kontrak dengan Streamline Records, sebuah perusahaan patungan dengan Interscope, dan merilis album studio debutnya yang bertajuk The Fame pada tahun 2008. Album ini mencapai No. 2 di Bilboard 200 pada tahun 2008. Januari 2010 single pertama album ini menjadi hit, menduduki puncak Hot 100 selama tiga minggu, sementara single kedua Poker Face juga menduduki puncak tangga lagu.

Capaian itu membuat karya-karya penyanyi nyentrik ini selalu ditunggu, sebab penggemar selalu dibuat penasaran dengan gebrakan sang diva.

Lady Gaga dan Joaquin Phoenix dalam film Joker: Folie a Deux. Foto: Instagram/@toddphillips

Gaga kemudian merilis banyak album besar yang sukses mencapai nomor 1 seperti soundtrack A Star Is Born tahun 2018 dengan Bradley Cooper, dan Cheek to Cheek tahun 2014 dengan Tony Bennett. Kedua proyek tersebut membawa Gaga memenangkan Grammy dan lagunya Shallow soundtrack dari Star Is Born memenangkan lagu orisinil terbaik Oscar dan Golden Globe pada tahun 2019.

Selain itu, Lady Gaga juga sukses mengepakan sayap di layar lebar, ia mendapatkan penghargaan atas aktingnya, termasuk aktris terbaik Oscar dan Golden Globe untuk perannya sebagai Ally dalam A Star Is Born, dan nominasi aktris terbik Globe lainnya untuk perannya sebagai Patrizia Reggiani di House of Gucci tahun 2021. Pada tahun 2015, ia dinobatkan sebagai Woman of the Year versi Billbord untuk Women in Music.

