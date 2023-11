4 Drama Korea Percintaan yang Tayang November 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor bertema romansa atau percintaan menawarkan beragam cerita. Kekhasan tema percintaan ini bisa menyentuh berbagai cerita tentang kehidupan, namun unsur dua orang pemeran utama sebagai kekasih diperkuat dalam alurnya. Berikut deretan drama Korea bertema romansa yang tayang pada November 2023.

1. Secret Playlist

Secret Playlist akan tayang pada 18 November 2023. Secret Playlist dibintangi oleh Kim Hyang Gi dan Shin Hyun Seung sebagai pemeran utama. Drama ini diangkat dari webtoon populer dan drama asli Hulu Jepang bernama Play, Pli. Drama ini mengisahkan hubungan romansa rahasia idola dan YouTuber.

Dikutip dari Soompi, Kim Hyang Gi akan berperan sebagai Song Han Ju, mahasiswa perempuan yang menerima kenyataan sulit, tapi tidak melepas mimpinya. Ia secara diam-diam bekerja sebagai YouTuber musik bernama PLII. Namun, ketika seorang idola populer mulai mengikuti akun YouTube Han Ju, ia akan menjalani kehidupan biasanya

2. The Story of Park's Marriage Contact

The Story of Park’s Marriage Contract dibintangi Lee Se Young dan Bae In Hyuk. Drama ini dijadwalkan tayang pada 24 November 2023 hingga 6 Januari 2024. Total ada 12 episode yang tayang tiap Jumat dan Sabtu.

Dikutip dari Times of India, The Story of Park’s Marriage Contract adaptasi dari webtoon berjudul sama yang ditulis oleh Angelique dan Kim Neo Ul yang ilustrasinya oleh Dotda. Berkisah tentang cinta beda zaman antara Park Yeon Woo yang diperankan Lee Se Young, dengan Kang Tae Ha yang diperankan Bae In Hyuk.

3. My Demon

Dikutip dari AsianWiki, drama My Demon menceritakan Do Hee seorang suksesor dan calon pemimpin dari Future Group. Wataknya yang arogan dan dingin membuat Do Hee tidak memiliki seseorang untuk dipercayai. Dia juga memiliki rasa kurang percaya tentang cinta.

Do Hee terlibat hubungan dengan iblis bernama Jung Gu Won. Do Hee menjalin kontrak pernikahan dengan Jung Gu Won dan mengalami perubahan hidup. Jung Gu Won iblis yang hidup secara abadi dengan membuat kesepakatan yang berbahaya, tapi mulanya terasa manis. Jung Gu Won terlibat hubungan dengan Do Hee dan secara tiba-tiba kehilangan kekuatannya. My Demon akan tayang pada 24 November 2023.

4. Tell Me You Love Me

Tell Me You Love Me tayang perdana 27 November 2023. Tell Me That You Love Me bercerita tentang kisah cinta seorang pria tunarungu Cha Jin Woo dan aktris Jung Mo Eun. Cha Jin Woo terbiasa mengungkapkan perasaannya melalui gambar.

Suatu hari Cha Jin Woo bertemu Jung Mo Eun. Dari pertemuan pertama itu, Jung Mo Eun yang terbiasa mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata terpikat dengan gambar-gambar Cha Jin Woo.

