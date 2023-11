Drama Korea A Bloody Lucky Day Berkisah tentang Sopir Taksi dan Pembunuh Berantai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor A Bloody Lucky Day akan tayang perdana pada 24 November 2023. Disutradarai Pil Gam Seong, A Bloody Lucky Day drama yang totalnya ada enam episode.

Dikutip dari AsianWiki, A Bloody Lucky Day diadaptasi dari webtoon berjudul Woonsoo Ojin Nal karya Aporia. A Bloody Lucky Day akan dibintangi Lee Sung Min, Yoo Yeon Seok, Lee Jung Eun, dan Hong Xa Bin.

Sinopsis A Bloody Lucky Day

A Bloody Lucky Day berkisah tentang sopir taksi Oh Taek yang diperankan Lee Sung Min. Ia tidak sengaja mengantar pembunuh berantai bernama Geum Hyeok Soo yang diperankan Yoo Yeon Seok. Sebelum pertemuan itu, Oh Taek bermimpi melihat banyak babi. Dalam kepercayaannya, mimpi melihat babi dianggap akan membawa keberuntungan.

Dikutip dari Soompi, pertemuan keduanya terjadi saat Oh Taek berpikir untuk berhenti dari pekerjaannya. Geum Hyeok Soo meminta Oh Taek mengantar ke kota pelabuhan Mokpo. Dalam potongan gambar yang baru dirilis itu, Geum Hyuk Soo mengenakan topi untuk menutupi wajahnya saat dia memanggil taksi Oh Taek.

Geum Hyeok Soo menawarkan Oh Taek biaya perjalanan yang cukup mahal, sebesar 1 juta won atau sekitar Rp11 juta untuk mengantarnya ke tujuan. Mendengar tawaran tersebut, Oh Taek menerima dan mengantar Geum Hyeok Soo sebagai penumpang terakhirnya.

Oh Taek bahagia dengan biaya perjalanannya itu. Tapi, segalanya berubah ketika dia menyadari penumpangnya pembunuh berantai. Geum Hyeok Soo berkata satu-satunya jalan untuk bisa selamat harus pergi ke kota pelabuhan tersebut.

Geum Hyeok Soo berencana ke kota pelabuhan Mokpo untuk bersembunyi di kapal. Dia dikejar oleh seseorang bernama Hwang Soon Kyu yang diperankan Lee Jung Eun. Ia ibu dari pria yang telah dibunuh oleh Geum Hyeok Soo dan berkeinginan untuk menangkap pembunuh putranya.

Pilihan Editor: Sinopsis Drama Korea Goryeo-Khitan War