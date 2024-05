Jejak Alan Walker, DJ yang Viral Sebarkan Nomor Ponsel

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan DJ kondang Alan Walker berhasil menghebohkan dunia sosial media dengan membagikan nomor telepon Indonesia miliknya. Hal itu ia lakukan sebagai upaya promosi dan komunikasinya kepada para penggemar menjelang konser Walkerworld di Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2024.

Alan Walker menyebarkan nomor telepon Indonesianya melalui instagram story di akun instagram pribadinya. Ia juga mengundang para penggemarnya di grup WhatsApp untuk mengirimkan sebuah pesan.

Baca Juga: Alan Walker akan Manggung Bareng Guru dan Siswa Asal Medan di Konser Jakarta

"Walkers! Saya telah menyiapkan nomor lokal sehingga Anda semua dapat menghubungi saya melalui pesan WhatsApp - beritahu saya jika Anda semua akan datang ke pertunjukan saya nanti di bulan Juni di nomor WA: +62-812 9367 9429," tulisnya di Instagram Story pada Selasa, 14 Mei 2024.

Dalam waktu 2 jam, Alan Walker mengatakan sudah menerima 15.000 pesan di whatsapp tersebut. Selain itu, ia bahkan diundang untuk bergabung di sebuah grup Whatsapp keluarga.

"Oke siapa yang menambahkan saya ke obrolan grup keluarga?" tulisnya dilengkapi dengan ekspresi bingung.

Profil Alan Walker

Baca Juga: WhatsApp Siapkan Fitur Baru Stiker dengan Kata Kunci dan Tidak Perlu Edit di Aplikasi

Alan Walker dikenal sebagai seorang DJ yang juga berperan sebagai produser dan komposer dari karyanya sendiri. Ia menggeluti musik dengan genre musik elektronik, salah satu lagu yang langsung membuatnya naik daun adalah Faded.

Alan Walker atau pria yang memiliki nama lengkap Alan Olav Walker ini lahir pada 24 Agustus 1997. Dilansir dari The Famous People, Alan Walker sudah tertarik dengan pemrograman komputer dan desain grafis sejak belia. Ia juga menyukai musik sehingga mulai mempelajari aplikasi FL Studios.

Ketertarikannya dalam produksi musik muncul setelah mendengarkan beberapa komposer seperti David Whistle dan Hans Zimmer. Menggunakan FL Studios, ia semakin mendalami minatnya tersebut dengan menggubah beberapa lagu seperti Spectre, Alone, dan Sing Me to Sleep.

Pada 2017, kesuksesan Alan Walker semakin terlihat. Ia berhasil mencapai peringkat ke-17 di DJ Mag dalam kategori 100 DJ Terbaik. Sebelumnya, ia berada di posisi ke- 52, ia mengalami peningkatan yang signifikan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Alan Walker membagikan nomor telepon Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjelang pertunjukan Walkerworld, di Instagram Story pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Instagram/@alanwalkermusic

Ketenarannya tersebut membuatnya sering diundang dalam berbagai festival musik besar seperti Tomorrowland dan Ultra Music Festival. Penampilan panggungnya yang unik dan menarik tersebut berhasil memukau para penonton. Salah satu penampilan spektakulernya adalah kolaborasi Alan dengan Noah Cyrus dalam lagu All Falls Down.

Ciri khas yang ada dalam Alan Walker mudah diingat oleh banyak orang. Logo yang ia buat sendiri pada 2013 berhasil menaikan brandingnya. Selain itu, ciri khas lainnya adalah ia selalu menggunakan hoodie dan masker yang menutupi hampir seluruh wajahnya.

Karya-karya Alan Walker

Sejauh ini, Alan Walker telah merilis empat album yang berjudul Something Up My Sleeve, Walkverse, Different World, dan World of Walker. Ciri khas dari semua karyanya adalah suara yang dipadukan dengan visualnya yang memikat. Kemudian, lagunya memberikan pengalaman emosional sekaligus menyenangkan bagi pendengarnya.

Lagu Faded yang viral pada beberapa tahun lalu tersebut telah berhasil menyatukan nuansa melankolis dengan beat yang menghentak. Hal itu membuat kebaruan yang disukai oleh banyak orang.

Kemudian, lagu Sing Me to Sleep adalah salah satu karya Alan Walker yang mampu menghanyutkan suasana pendengarnya dengan perpaduan melankolis dan musik elektriknya. Sama seperti lagu Alone yang menghubungkan perasaan melalui melodi yang menggema. Dan masih banyak lagi.

ADINDA ALYA IZDIHAR | YOLANDA AGNE | PUTRI SAFIRA PITALOKA

Pilihan editor: Alan Walker Akan Konser di Jakarta, Tiket Presale 1 dan 2 Sold Out dalam Hitungan Jam