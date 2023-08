TWICE akan Gelar Konser Ready to Be di Jakarta Akhir Tahun, Catat Tanggalnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group K-pop TWICE akhirnya mengumumkan jadwal konser mereka di Jakarta tahun ini. Tur dunia bertajuk Ready to Be ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu, 23 Desember 2023.

"ONCE Indonesia! Kami merasa terhormat menyambut kembalinya #TWICE untuk pertunjukan stadion pertama mereka di Jakarta! Nantikan untuk lebih jelasnya, sampai jumpa lagi!" tulis promotor Mecimapro di Instagram pada Senin malam, 29 Agustus 2023.

TWICE akan menjadi grup K-pop pertama yang akan menggelar konser tunggal di JIS. Untuk kapasitas, JIS dapat menampung hingga 82.000 penonton. Setelah resmi dibuka pada 24 Juli 2022, JIS menggeser posisi Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) sebagai stadion dengan kapasitas terbesar di Indonesia.



ONCE Indonesia Kena Prank Jihyo TWICE

Beberapa hari lalu penggemar TWICE yang akrab disapa ONCE dihebohkan dengan pernyataan Jihyo TWICE seputar rencana konser di Indonesia. Ketua TWICE itu melakukan panggilan video dengan ONCE dari Indonesia sekaligus pemilik akun Twitter @dwangxox.

Dalam cuitannya pada Sabtu, 26 Agustus 2023, ia menceritakan sedikit perbincangannya dengan Jihyo yang cukup membuatnya sedih. ONCE tersebut bertanya, "RTB (Ready to Be) bakalan ke Indonesia gak?". Namun Jihyo mengatakan Indonesia tidak ada dalam rencana mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

ONCE tersebut kembali bertanya, "Kenapa? Kita ONCE Indonesia kangen sama TWICE." Tanpa menjelaskan alasannya, Jihyo hanya mengatakan, "Sorry banget."

Cuitan itu kini semakin ramai, setelah TWICE dan promotor Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa tur dunia Ready to Be akan digelar di JIS pada Desember mendatang. Sebagai ungkapan bahagianya sekaligus kesalnya karena menjadi korban prank Jihyo, pemilik akun @dwangxox mengadakan giveaway lightstick TWICE atau yang disebut Candybong kepada pengikutnya. "MAU GIVEAWAY CANDYBONG!!!! Stay tuned!!! Kzl habis kena prank," cuitnya semalam.

Sejauh ini promotor hanya baru mengumumkan jadwal dan lokasi konser TWICE di Jakarta. Mengenai harga dan benefitnya belum diumumkan.

Selain Indonesia, TWICE juga mengumumkan tiga negara lain dari bagian ketiga tur dunia ke-5 mereka. Grup beranggotakan 9 perempuan ini akan berangkat ke Melbourne pada November 2023. Setelah dari Jakarta, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mexico City dan Sao Paulo pada Februari 2023.

Pilihan Editor: Perjalanan TWICE: Grup K-Pop yang Mendunia