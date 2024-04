Chaeyoung TWICE Genap 25 Tahun, Simak Profilnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Son Chae-young atau yang lebih dikenal dengan nama depannya Chaeyoung TWICE adalah seorang penyanyi, rapper, asal Korea Selatan. Ia merupakan rapper dalam girl band TWICE. Ia lahir pada 23 April 1999 di Seoul, Korea Selatan.

Dikutip dari Twice Fandom, ia memiliki ayah dan ibu serta adik laki-laki yang bernama Son Jeong-hoon. Chaeyoung bersekolah di Hanlim Multi Art School untuk pendidikan menengahnya dan lulus bersama dengan Tzuyu pada 11 Februari 2019.

Setelah audisi yang sukses di JYP Entertainment pada 6 Juni 2012, Chaeyoung berlatih selama hampir tiga tahun sebelum menjadi kontestan dalam acara Sixteen (2015) di mana ia diumumkan sebagai anggota Twice pada acara final. Selama masa trainee, Chaeyoung pernah menjadi model dalam video musik lagu GOT7, Stop Stop It dan Only You dari Miss A.

Chaeyoung TWICE adalah anggota terpendek, dan salah satu maknae atau anggota termuda. Pada usia 20 tahun, dia adalah anggota termuda kedua dari grup, dua bulan lebih tua dari Tzuyu, seperti dilansir dari laman Elite Daily.

Selain menyanyi dan menari, dia juga berbakat dalam hal menggambar. Chaeyoung adalah seniman berbakat dan bahkan telah menggambar beberapa artwork album TWICE. Dia adalah seniman di balik sampul untuk album TWICE edisi terbatas Page Two, dan merancang untuk merek sepatu SPRIS.

Pada awal April 2024 agensinya, JYP Entertainment mengonfirmasi bahwa Chaeyoung dan penyanyi, rapper, dan penulis lagu hip hop asal Korea Selatan, Zion.T sedang menjalin hubungan.

“Keduanya saat ini berkencan dengan perasaan positif satu sama lain. Mereka saling mendukung,” ucap perwakilan JYP Entertainment, dilansir dari Soompi. Hal serupa juga disampaikan oleh agensi Zion.T, The Black Label.

Sebelumnya, kabar kencan kedua penyanyi tersebut pertama kali diungkapkan oleh outlet media lokal Korea, Sway.

Dikutip dari Soompi, Sway melaporkan bahwa Zion.T dan Chaeyoung TWICE telah berkencan selama enam bulan terakhir. Dikabarkan, keduanya pertama kali bertemu melalui seorang kenalan bersama. Hubungan mereka pun kemudian secara bertahap berkembang dari rekan kerja menjadi romansa.

