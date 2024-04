JYP Entertainment Benarkan Nayeon TWICE sedang Siapkan Album Solo Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nayeon TWICE dijadwalkan akan comeback dengan album solo keduanya pada Juni mendatang. Comeback ini dilakukan setelah dua tahun Nayeon merilis mini album solo pertamanya bertajuk IM NAYEON pada Juni 2022 lalu dengan lagu utama "POP!".

Agensi Nayeon, JYP Entertainment telah mengkonfirmasi kabar ini. Namun, tanggal perilisan lagu solo Nayeon belum pasti. "Memang benar bahwa Nayeon saat ini sedang mempersiapkan album solo, namun tanggal rilisnya belum ditentukan," kata JYP Entertainment pada Selasa, 9 April 2024. “Kami akan memberi tahu kalian jika sudah diputuskan."



Mini album solonya memecahkan rekor. Dia menjadi solois K-pop pertama dalam sejarah yang masuk 10 besar Billboard 200. Selain itu, Nayeon juga menjadi solois K-pop pertama yang albumnya menghabiskan empat minggu di chart. Nayeon juga menjadi solois K-pop pertama yang menghabiskan empat minggu berturut-turut di Billboard's Artist 100, di mana ia berada di No. 81 minggu ini.

Nayeon TWICE. Foto: Twitter TWICE.

Album IM NAYEON melampaui 500 ribu stok pre-order, menandai jumlah tertinggi yang dicapai oleh solois perempuan mana pun pada 2022. Jumlah stok pre-order adalah jumlah stok album yang diproduksi sebelum suatu album dirilis. Album solo Nayeon ini kemudian mendapatkan sertifikasi 2x Platinum oleh Korea Music Content Association (KMCA).

Lagu utama, "POP!" yang menggambarkan energi unik dan cerah dari Nayeon, diterima dengan baik oleh orang-orang dari segala usia, memperkuat posisinya sebagai artis solo.



Nayeon memulai karier solonya dua tahun yang lalu dengan album mini debutnya di IM NAYEON atau I'm Nayeon yang menunjukkan namanya dengan cerita-cerita di dalamnya. Dirilis pada 24 Juni 2022, mini album ini menampilkan total 7 lagu termasuk "POP!", "NO PROBLEM", "LOVE COUNTDOWN", "CANDY FLOSS", "ALL OR NOTHING", "HAPPY BIRTHDAY TO YOU", dan "SUNSET".

Melalui album debut solonya itu, vokalis utama TWICE ini dengan gamblang menunjukkan cara khasnya dalam mengeksplorasi genre K-Pop yang biasa bercirikan electronic dance, Soul, dan R&B. Judul lagu utama "POP!" juga disertai dengan video musik yang dinamis dan unik, yang terinspirasi dari kepribadiannya, yang saat ini telah ditonton lebih dari 225 juta kali di YouTube.

Selain itu, untuk lagu "No Problem", dia berkolaborasi dengan Felix Stray Kids. Dia juga bekerja sama dengan rapper Wonstein untuk lagu "LOVE COUNTDOWN".

