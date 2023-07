Perjalanan TWICE: Grup K-Pop yang Mendunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE adalah salah satu grup musik K-Pop paling populer dan berhasil mencuri perhatian para penggemar di seluruh dunia. Grup ini terdiri dari sembilan anggota yang berbakat dan karismatik, yang membawa warna dan pesona unik dalam setiap penampilannya.

Berikut adalah profil dan sepak terjang grup musik TWICE yang telah mengukir prestasi gemilang dalam industri musik Korea dan internasional.

Profil TWICE

Dikutip dari Cosmopolitan, grup musik TWICE dibentuk oleh JYP Entertainment melalui acara "Sixteen" pada tahun 2015.

Acara tersebut bertujuan untuk memilih sembilan anggota final yang akan menjadi bagian dari TWICE. Akhirnya, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu terpilih sebagai anggota grup ini.

TWICE dikenal dengan konsep musik ceria dan catchy, serta penampilan panggung yang energik. Mereka telah merilis banyak lagu hit, termasuk "Cheer Up", "TT", "Likey”, "Fancy", dan lagu terbaru “Set Me Free” yang mendominasi tangga lagu di Korea Selatan dan mencapai popularitas di luar negeri.

Kesuksesan TWICE

TWICE berhasil meraih banyak kesuksesan dan prestasi sejak debut mereka. Mereka telah memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Daesang atau Grand Prize dalam ajang Golden Disk Awards, Seoul Music Awards, dan Melon Music Awards.

Grup ini juga berhasil meraih popularitas internasional dan menjadi salah satu grup K-Pop yang paling dikenal di luar Korea Selatan. Mereka telah melakukan tur konser di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Eropa, dan Asia, dengan penjualan tiket yang selalu laris.

Tak hanya di panggung musik, TWICE juga telah mendapatkan pengakuan dalam berbagai bidang lain. Mereka menjadi duta merek untuk berbagai perusahaan ternama, seperti LG, Pocari Sweat, dan Estée Lauder, menunjukkan daya tarik dan pengaruh mereka dalam industri hiburan dan dunia periklanan.

Situs Time.com juga menyebutkan bahwa kesuksesan TWICE juga tercermin dalam angka penjualan album mereka. Album-album mereka selalu laris di pasaran, dengan jutaan kopi terjual di Korea dan internasional. Mereka juga telah menjadi peraih sertifikasi platinum untuk beberapa album mereka.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, grup yang berada di bawah naungan JYP Entertainment ini sudah banyak mendapatkan penghargaan. Mulai dari Artist of The Year, Most Popular Singer, Song of The Year, Best Concert Award, dan berbagai penghargaan musik lainnya.

TWICE juga terkenal dengan para penggemar mereka yang setia, yang dikenal sebagai "ONCE." Para ONCE selalu memberikan dukungan dan cinta yang besar kepada grup ini, membuat TWICE menjadi salah satu grup K-Pop dengan fanbase yang kuat dan loyal.

Di tahun 2023, TWICE telah berhasil mengadakan konser keliling Amerika Serikat. Pada tur ini, TWICE berhasil menyajikan penampilan spektakuler dan menghibur para penggemar setianya di berbagai kota di Amerika Serikat.

Konser-konser mereka ditonton oleh puluhan ribu penggemar yang antusias, dan setiap penampilan menjadi momen tak terlupakan bagi para ONCE, sebutan untuk penggemar setia mereka. Tur ini membuktikan betapa besar pengaruh dan popularitas grup wanita ini di panggung musik internasional, dan mereka terus menarik perhatian dengan bakat dan pesona yang luar biasa.

Kesuksesan dan pesona unik dari TWICE telah menjadikan mereka sebagai salah satu grup musik K-Pop paling sukses dan berpengaruh dalam industri hiburan global.

Mereka terus berkembang dan mengukir prestasi baru dalam perjalanan karier mereka, dan para penggemar ONCE selalu menantikan apa yang akan mereka bawakan selanjutnya. TWICE adalah bukti nyata bahwa musik K-Pop telah menjadi fenomena yang tak terbendung.

USA TODAY | TIME | KPOP FANDOM



Pilihan editor Intip Gaya Dua Lipa hingga TWICE di Mama 2019