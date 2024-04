Grup TWICE, Berawal dari Pencarian Bakat Hingga Mendunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - TWICE dikenal sebagai girl group asal Korea Selatan yang telah mendunia. Mereka sukses berkat bakat mereka sejak debut pada 2015. Grup ini terdiri dari sembilan anggota yang memiliki beragam keahlian di bidang menyanyi dan menari.

TWICE dikenal dengan lagu-lagu yang catchy, koreografi yang energik, dan gaya yang modis, menjadikan mereka salah satu girl group paling populer di industri K-pop.

TWICE dibentuk oleh agensi hiburan JYP Entertainment, melalui acara survival bernama Sixteen pada 2015. Program ini memilih sembilan anggota terbaik dari antara enam belas trainee perempuan yang bersaing untuk debut.

Setelah persaingan yang ketat, sembilan trainee tersebut terpilih, dan TWICE pun resmi debut dengan lagu Like OOH-AHH pada Oktober 2015. Debut mereka langsung mencuri perhatian publik dengan konsep yang segar dan lagu yang mudah diingat. Singel ini segera mendapat perhatian besar dan menjadikan mereka salah satu girl grup paling sukses pada saat itu.

Sejak saat itu, TWICE terus merilis lagu-lagu hits yang sangat dicintai penggemar. Beberapa lagu terkenal mereka termasuk TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, dan What is Love Grup ini juga merilis album-album fisik yang laris manis di pasaran.

Dalam waktu kurang dari setahun, TWICE telah berhasil menebarkan pesona mereka di Amerika Serikat dan memulai tren viral di Korea Selatan dengan ungkapan “shy shy shy”. Album Page Two menjadi album paling populer di Korea Selatan, lebih dari 160.000 copy fisik terjual saat itu.

Cheer Up bahkan termasuk video K-Pop tercepat yang mencapai lebih dari 50 juta tampilan di Youtube setelah mencapai tonggak sejarah dalam waktu kurang dari dua bulan. Music Video TT telah ditonton hingga 10 juta tampilan menyalip rekor BTS. Di antara video musik untuk tiga single mereka sejak Oktober 2016, TWICE telah mencapai lebih dari 200 juta tampilan: baik Ooh-Ahh dan Cheer Up telah dilihat lebih dari 90 juta tampilan.

Pada 5 Desember 2023, TWICE memposting gambar teaser yang mengisyaratkan comeback mendatang yang dijadwalkan pada musim semi 2024.

Prestasi TWICE

Twice juga telah membawa pulang sejumlah penghargaan, menurut usmagazine, termasuk memenangkan gelar Grup Wanita Terbaik di Mnet Asian Music Awards pada 2016, 2018, 2019 dan 2021. Mereka menjadi girl grup K-pop wanita yang paling banyak diputar di Spotify di Amerika pada 2022.

Pada 2023 TWICE berhasil membawa pulang Breakthrough Artist Awards di Billboard Women In Music 2023. 9 anggota TWICE menghadiri acara penghargaan tersebut yang digelar di YouTube Theater, Hollywood Park, Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu, 1 Maret 2023 waktu setempat.

YOLANDA AGNE | MARVELA | NOVITA ANDRIAN | BALQIS PRIMASARI

